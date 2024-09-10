Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Live di RCTI!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |05:34 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Live di RCTI!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlatih. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas dalam artikel ini. Perjuangan Maarten Paes cs di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa (10/9/2024) pukul 19.00 WIB itu akan disiarkan live di RCTI.

Jelang melakoni laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberi peringatan kepada Timnas Australia. Dia menyebut skuad Garuda kini sudah makin kuat secara fisik dan performa.

Timnas Indonesia

Ketangguhan skuad Timnas Indonesia sendiri telah dibuktikan saat menghadapi Timnas Arab Saudi di laga perdana Grup C. Dalam laga yang digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada 6 September 2024 itu, skuad Garuda mampu menahan imbang pasukan Roberto Mancini dengan skor 1-1.

Shin Tae-yong menilai fisik Asnawi Mangkualam dan kolega semakin membaik. Hal ini tentu menjadi modal bagus untuk bisa berjuang meraih poin kontra Australia.

"Sebenarnya tidak ada hal istimewa untuk belajar, tetapi para pemain kami visi pertandingannya jadi baik," kata Shin Tae-yong, dalam jumpa pers jelang laga kontra Australia, dikutip Selasa (10/9/2024).

"Karena banyak pemain yang tidak dimainkan di klub sebelumnya, jadi saat melawan Arab Saudi sangat sulit. Tapi para pemain sudah bekerja keras dan mendapat hasil cukup baik," lanjutnya.

"Jadi, yang bisa saya simpulkan, secara fisik para pemain sudah makin baik, demikian pula performa pertandingan," tutur Shin Tae-yong.

