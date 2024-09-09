Jelang Hadapi Timnas Indonesia, Pelatih Australia Graham Arnold Soroti Perkembangan Skuad Garuda

JAKARTA - Pelatih Timnas Australia, Graham Arnold, mengakui Timnas Indonesia telah berkembang sangat pesat. Ia meminta anak asuhnya untuk fokus memberikan penampilan terbaiknya.

Socceroos akan bertandang ke markas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (10/9/2024) pukul 19.00 WIB. Ini merupakan laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Australia memiliki rekor pertemuan yang bagus melawan Timnas Indonesia. Di pertemuan terakhir, mereka sukses menang telak 4-0 di Piala Asia 2023. Namun, kemenangan itu nyatanya tidak menjadi tolak ukur.

Sebab, Arnold mengakui kalau saat ini Timnas Indonesia sudah mengalami peningkatan yang pesat. Terbukti, Skuad Garuda mampu membuat kejutan dengan menahan imbang Timnas Arab Saudi dengan skor 1-1 di laga pertama.

“Ya kami sudah bertemu Timnas Indonesia beberapa kali. Kami bertemu di Piala Asia, kami juga telah melakukan riset saat bertemu di Piala Asia U-23,” kata Arnold dalam jumpa pers jelang laga kontra Timnas Indonesia, Senin (9/9/2024).

“Permainan Timnas Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat. Tapi kami harus fokus untuk menampilkan performa terbaik kami,” sambung pria asal Australia itu.