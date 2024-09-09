Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Hadapi Timnas Indonesia, Pelatih Australia Graham Arnold Soroti Perkembangan Skuad Garuda

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |21:18 WIB
Jelang Hadapi Timnas Indonesia, Pelatih Australia Graham Arnold Soroti Perkembangan Skuad Garuda
Pelatih Timnas Australia, Graham Arnold, menyoroti perkembangan Timnas Indonesia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Australia, Graham Arnold, mengakui Timnas Indonesia telah berkembang sangat pesat. Ia meminta anak asuhnya untuk fokus memberikan penampilan terbaiknya.

Socceroos akan bertandang ke markas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (10/9/2024) pukul 19.00 WIB. Ini merupakan laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Susunan pemain Timnas Indonesia

Australia memiliki rekor pertemuan yang bagus melawan Timnas Indonesia. Di pertemuan terakhir, mereka sukses menang telak 4-0 di Piala Asia 2023. Namun, kemenangan itu nyatanya tidak menjadi tolak ukur.

Sebab, Arnold mengakui kalau saat ini Timnas Indonesia sudah mengalami peningkatan yang pesat. Terbukti, Skuad Garuda mampu membuat kejutan dengan menahan imbang Timnas Arab Saudi dengan skor 1-1 di laga pertama.

“Ya kami sudah bertemu Timnas Indonesia beberapa kali. Kami bertemu di Piala Asia, kami juga telah melakukan riset saat bertemu di Piala Asia U-23,” kata Arnold dalam jumpa pers jelang laga kontra Timnas Indonesia, Senin (9/9/2024).

“Permainan Timnas Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat. Tapi kami harus fokus untuk menampilkan performa terbaik kami,” sambung pria asal Australia itu.

Halaman:
1 2
      
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657415/jadwal-mens-korean-vleague-202526-di-vision-ok-savingsbank-vs-wooricard-hingga-kb-stars-aud.webp
Jadwal Menâs Korean V-League 2025/26 di VISION+: OK Savingsbank vs Wooricard hingga KB Stars
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/sabar_karyaman_gutamamohammad_reza_pahlevi_isfaha.jpg
Duel Sengit hingga Akhir! Sabar/Reza Tumbang dari Unggulan Korea di BWF World Tour Finals 2025
