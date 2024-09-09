Presiden Jokowi Bakal Nonton Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Stadion GBK

Presiden RI, Joko Widodo, akan menonton langsung laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Stadion GBK (Foto: MPI/Raka Dwi Novianto)

JAKARTA – Presiden RI, Joko Widodo, dijadwalkan menonton langsung laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Ada pun, pertandingan itu digelar Selasa 10 September 2024 malam WIB.

"Rencana Bapak Presiden akan menyaksikan pertandingan sepakbola Timnas Indonesia vs Australia besok malam di GBK," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangannya, Senin (9/9/2024).

Yusuf mengatakan kehadiran Presiden Jokowi untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Tak hanya itu, Kepala Negara ingin memberikan dukungan secara langsung kepada Timnas Indonesia.

"Memberikan dukungan dan semangat kepada Timnas," kata Yusuf.

Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa (10/9/2024) pukul 19.00 WIB. Ini merupakan laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.