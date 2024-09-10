Maarten Paes Lebih Mudah Adaptasi dengan Cuaca di Jakarta ketimbang Jeddah, Siap Tampil Menggila di Laga Timnas Indonesia vs Australia?

JAKARTA – Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, mengaku lebih muda adaptasi dengan cuaca di Jakarta ketimbang saat berada Jeddah, Arab Saudi. Akankah kondisi ini membuat Maarten Paes tampil menggila di laga Timnas Indonesia vs Australia?

Saat berada di Jeddah, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- dihadapkan dengan Timnas Arab Saudi untuk melakoni laga perdana Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya, skuad Garuda menang dengan skor 1-1.

Kini, Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga kedua Grup C dengan melawan Australia. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 10 September 2024.

Setibanya di Indonesia, Maarten Paes mengatakan dapat dengan mudah beradaptasi dengan cuaca di Jakarta. Hal itu membuatnya bisa berlatih dengan baik sebagai persiapan melawan Australia.

"Tidak buruk juga ya, adaptasi saya akan cuaca lancar. Arab Saudi lebih panas dan lembab, dan di Jakarta justru agak sejuk. Kondisi di Arab jujur jauh lebih sulit dibandingkan di sini," kata Maarten Paes di Jakarta, Minggu 8 September 2024.