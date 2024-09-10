Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Hadapi Australia, Sumardji: Kondisi Psikologis Timnas Indonesia Luar Biasa Bagus

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |01:21 WIB
Jelang Hadapi Australia, Sumardji: Kondisi Psikologis Timnas Indonesia Luar Biasa Bagus
Para pemain Timnas Indonesia latihan. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
JAKARTA – Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, mengungkap kondisi psikologis Timnas Indonesia jelang hadapi Timnas Australia dalam laga kedua Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia menyebut kondisi psikologis Jay Idzes cs sangat bagus.

Sumardji mengaku sangat senang Maarten Paes dan kolega mengamankan poin dalam laga pertama Grup C melawan Timnas Arab Saudi. Hasil itu meningkatkan psikologis pemain untuk melawan Australia.

Timans Indonesia

Berbeda dengan Timnas Indonesia, Socceroos -julukan Timnas Australia- datang ke Jakarta dengan catatan buruk dari laga sebelumnya. Pasalnya, mereka menelan kekalahan 0-1 dari Bahrain di Robina Stadium, pada 5 September 2024.

"Itu yang kita harus patut bersyukur. Pemain dengan hasil imbang kemarin kita bisa mencuri poin di Arab. Psikologisnya luar biasa bagus meningkat dan itu kita harapkan," kata Sumardji di Jakarta, Minggu 8 September 2024.

Sumardji mengatakan psikologis pemain Timnas Indonesia berusaha terus dijaga untuk melawan Australia. Dengan begitu, para pemain bisa meraih hasil maksimal melawan Australia.

