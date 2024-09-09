Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di RCTI+

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |06:22 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di RCTI+
Berikut jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa Anda lihat di akhir artikel. Pertandingan bisa disaksikan secara langsung melalui live streaming di RCTI+.

Timnas Indonesia akan menjamu Australia pada laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa 10 September 2024.

 

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkap kondisi terkini anak asuhnya jelang berhadapan dengan Timnas Australia. Secara keseluruhan, pemain dalam kondisi baik.

 BACA JUGA:

Laga kontra Australia akan menjadi momentum bagi Skuad Garuda untuk mencuri tiga poin pertama di putaran ketiga. Pada laga sebelumnya, Timnas Indonesia mampu menahan imbang Timnas Arab Saudi 1-1 pada Jumat 6 September 2024 dini hari WIB.

Hasil tersebut membawa Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga pada klasemen sementara Grup D. Marselino Ferdinan dan rekan-rekan mengoleksi satu angka tepat di bawah Arab Saudi.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
