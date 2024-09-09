Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kapten Burnley Josh Brownhill Buka Peluang Perkuat Timnas Malaysia, Siap Saingi Timnas Indonesia!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |06:09 WIB
Kapten Burnley Josh Brownhill Buka Peluang Perkuat Timnas Malaysia, Siap Saingi Timnas Indonesia!
Timnas Malaysia akan kedatangan pemain naturalsasi dalam waktu dekat (Foto: FAM Malaysia)
A
A
A

KAPTEN Burnley, Josh Brownhill, buka suara terkait peluangnya memperkuat Timnas Malaysia. Ini jelas menjadi kabar baik bagi Timnas Malaysia yang ingin menyaingi Timnas Indonesia.

Keinginan Josh Brownhill memperkuat Timnas Malaysia diketahui dari salah satu media Malaysia, Astro Arena. Mereka mengatkan saat ini Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) saat ini sedang mengupayakan Josh Brownhill jadi pemain naturalisasi.

 

"Kapten Burnley, Jos Brownhill, dikabarkan memiliki hubungan darah Inggris-Malaysia melalui neneknya dan membuka peluang mewakili timnas Malaysia," tulis Astro.

Beberapa waktu lalu, sang pemain juga pernah membicarakan rumor ini di media sosial pribadinya. Dalam surat elektronik balasannya ke akun X Future Talents Malaysia, Brownhill mengaku sedangkan mempertimbangkan tawaran membela timnas Malaysia.

 BACA JUGA:

"Saya dapat mengonfirmasi bahwa saya memiliki garis keturunan Malaysia melalui nenek saya, yang merupakan sesuatu yang sangat saya banggakan."

"Meskipun sampai saat ini saya lebih fokus pada karier klub saya, kemungkinan untuk mewakili timnas Malaysia di level internasional adalah sesuatu yang saya pertimbangkan secara terbuka," ujar Brownhill.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190415/timnas_malaysia_dinyatakan_kalah_wo_dari_singapura_dan_palestina_malaysiant-IJLu_large.jpg
BREAKING NEWS: FIFA Resmi Hukum Timnas Malaysia Kalah WO 0-3 dari Singapura hingga Palestina!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185746/shin_tae_yong_terbuka_melatih_timnas_malaysia_pssi-tVK4_large.jpg
Respons Shin Tae-yong Ditawari Latih Timnas Malaysia, Resmi Takkan Comeback ke Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181724/imanol_machuca_dilarang_bermain_1_tahun_karena_membela_timnas_malaysia_machucaimanol-iJ5k_large.jpg
Kisah Miris Imanol Machuca, Dilarang FIFA Bermain 1 Tahun Gara-Gara 17 Menit Bela Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174976/penyerang_timnas_malaysia_joao_figueiredo_didakwa_melakukan_pemalsuan_dokumen_afc-phjl_large.jpg
FAM Resmi Dihukum FIFA, Timnas Malaysia Gagal Lolos Piala Asia 2027?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1656859/penahan-beregu-putra-taklukan-vietnam-kontingen-indonesia-catatkan-medali-emas-ke67-lee.webp
Penahan Beregu Putra Taklukan Vietnam, Kontingen Indonesia Catatkan Medali Emas ke-67
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/timnas_basket_indonesia.jpg
Timnas Basket Putra Indonesia Hancurkan Vietnam, Melaju ke Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement