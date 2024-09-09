Kapten Burnley Josh Brownhill Buka Peluang Perkuat Timnas Malaysia, Siap Saingi Timnas Indonesia!

Timnas Malaysia akan kedatangan pemain naturalsasi dalam waktu dekat (Foto: FAM Malaysia)

KAPTEN Burnley, Josh Brownhill, buka suara terkait peluangnya memperkuat Timnas Malaysia. Ini jelas menjadi kabar baik bagi Timnas Malaysia yang ingin menyaingi Timnas Indonesia.

Keinginan Josh Brownhill memperkuat Timnas Malaysia diketahui dari salah satu media Malaysia, Astro Arena. Mereka mengatkan saat ini Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) saat ini sedang mengupayakan Josh Brownhill jadi pemain naturalisasi.

"Kapten Burnley, Jos Brownhill, dikabarkan memiliki hubungan darah Inggris-Malaysia melalui neneknya dan membuka peluang mewakili timnas Malaysia," tulis Astro.

Beberapa waktu lalu, sang pemain juga pernah membicarakan rumor ini di media sosial pribadinya. Dalam surat elektronik balasannya ke akun X Future Talents Malaysia, Brownhill mengaku sedangkan mempertimbangkan tawaran membela timnas Malaysia.

"Saya dapat mengonfirmasi bahwa saya memiliki garis keturunan Malaysia melalui nenek saya, yang merupakan sesuatu yang sangat saya banggakan."

"Meskipun sampai saat ini saya lebih fokus pada karier klub saya, kemungkinan untuk mewakili timnas Malaysia di level internasional adalah sesuatu yang saya pertimbangkan secara terbuka," ujar Brownhill.