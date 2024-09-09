Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

PREDIKSI susunan pemain Timnas Indonesia vs Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas dalam artikel ini. Laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini sendiri akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dipastikan bakal menurunkan para pemain terbaiknya demi melanjutkan laju positif yang diukir di Arab Saudi. Pada laga perdana Grup C yang berlangsung di markas Timnas Arab Saudi, yakni Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Jay Idzes cs bisa menahan imbang tuan rumah 1-1.

Kini, Timnas Indonesia pun duduk di urutan keempat pada klasemen sementara Grup C. Mereka punya poin sama dengan Arab Saudi yang bertengger di urutan ketiga dengan 1 poin.

Demi meraih poin di SUGBK, Shin Tae-yong diprediksi tidak akan banyak melakukan perubahan pemain. Di posisi penjaga gawang, Maarten Paes diprediksi akan kembali jadi andalan.

Pasalnya, Maarten Paes juga berhasil bekerja apik saat melawan Arab Saudi yang merupakan penampilan debutnya. Dia berhasil melakukan banyak penyelamatan penting, bahkan menggagalkan tendangan penalti Arab Saudi.

Lalu, di lini belakang, Shin Tae-yong mendapat opsi tambahan karena kini bisa memainkan Justin Hubner. Sebelumnya, saat melawan Arab Saudi, Hubner harus absen lantaran akumulasi kartu.