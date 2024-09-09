Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Swiss vs Spanyol di UEFA Nations League 2024-2025: Tim Matador Menang Telak 4-1

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |03:59 WIB
Hasil Swiss vs Spanyol di UEFA Nations League 2024-2025: Tim Matador Menang Telak 4-1
Spanyol menang telak 4-1 atas Swiss di UEFA Nations League 2024-2025 (Foto: UEFA)
A
A
A

TIMNAS Spanyol meraih kemenangan pada laga lanjutan UEFA Nations League 2024-2025. La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- menang telak 4-1 atas Swiss di laga kedua Grup D, Senin (9/9/2024) dini hari WIB.

Dua gol dari Fabian Ruiz serta masing-masing satu gol dari Juselu dan Ferran Torres membawa Spanyol meraih poin penuh di laga kali ini. Kemenangan atas Swiss membuat Spanyol menempati peringkat kedua di klasemen sementara Grup D.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bertamu ke Stade de Geneve, Timnas Spanyol langsung bermain agresif sejak awal. Joselu dengan cepat membuka keunggulan tim matador pada menit keempat.

Mantan penyerang Real Madrid itu mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan dari Lamine Yamal. Unggul cepat membuat Spanyol bermain lebih percaya diri di babak pertama.

Fabian Ruiz kemudian menggenapkan keunggulan Spanyol di menit ke-13. Swiss kemudian berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-41 lewat Zeki Amdouni dan skor 2-1 bertahan sampai jeda.

Halaman:
1 2
      
