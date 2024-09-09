Pandit Vietnam Nilai Timnas Indonesia Sudah Naik Level

Timnas Indonesia dinilai sudah naik level dengan diperkuat sejumlah pemain naturalisasi (Foto: PSSI)

PANDIT sepak bola asal Vietnam, Quang Huy menyebut Timnas Indonesia sudah naik level dari segala aspek. Menurutnya, Skuad Garuda unggul secara komposisi pemain ketimbang Vietnam.

Timnas Indonesia baru saja menahan imbang Arab Saudi (1-1) di laga pertama Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Jumat (6/9/2024) lalu. Hasil imbang ini disebut-sebut menunjukkan perkembangan signifikan Timnas Indonesia.

Quang Huy mengakui proses naturalisasi pemain sangat berpengaruh mendongkrak performa Timnas Indonesia. Menurutnya, ini menunjukkan sepak bola Indonesia telah naik level.

“Indonesia bagus, mereka bermain sangat berbeda sekarang karena kekuatan mereka sangat berbeda, hampir semua pemain naturalisasi. Mereka juga punya strategi yang sangat jelas untuk mengembangkan sepak bola. Babak final kualifikasi Piala Dunia 2026 semuanya pemain naturalisasi,” kata Quang Huy dilansir dari Soha VN.

“Piala AFF memperbolehkan pemain muda dalam negeri untuk bermain. Pemain naturalisasi yang bermain di Eropa hanya bisa kembali sesuai jadwal FIFA (Matchday),” tambahnya.

Quang Huy juga mengakui bahwa Vietnam sedikit tertinggal dari Timnas Indonesia. Sebab menurutnya, secara materi skuad yang ada, Timnas Indonesia sudah unggul dari berbagai aspek.