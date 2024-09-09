Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pandit Vietnam Nilai Timnas Indonesia Sudah Naik Level

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |03:31 WIB
Pandit Vietnam Nilai Timnas Indonesia Sudah Naik Level
Timnas Indonesia dinilai sudah naik level dengan diperkuat sejumlah pemain naturalisasi (Foto: PSSI)
A
A
A

PANDIT sepak bola asal Vietnam, Quang Huy menyebut Timnas Indonesia sudah naik level dari segala aspek. Menurutnya, Skuad Garuda unggul secara komposisi pemain ketimbang Vietnam.

Timnas Indonesia baru saja menahan imbang Arab Saudi (1-1) di laga pertama Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Jumat (6/9/2024) lalu. Hasil imbang ini disebut-sebut menunjukkan perkembangan signifikan Timnas Indonesia.

 

Quang Huy mengakui proses naturalisasi pemain sangat berpengaruh mendongkrak performa Timnas Indonesia. Menurutnya, ini menunjukkan sepak bola Indonesia telah naik level.

“Indonesia bagus, mereka bermain sangat berbeda sekarang karena kekuatan mereka sangat berbeda, hampir semua pemain naturalisasi. Mereka juga punya strategi yang sangat jelas untuk mengembangkan sepak bola. Babak final kualifikasi Piala Dunia 2026 semuanya pemain naturalisasi,” kata Quang Huy dilansir dari Soha VN.

 BACA JUGA:

“Piala AFF memperbolehkan pemain muda dalam negeri untuk bermain. Pemain naturalisasi yang bermain di Eropa hanya bisa kembali sesuai jadwal FIFA (Matchday),” tambahnya.

Quang Huy juga mengakui bahwa Vietnam sedikit tertinggal dari Timnas Indonesia. Sebab menurutnya, secara materi skuad yang ada, Timnas Indonesia sudah unggul dari berbagai aspek.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190552/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifa-Zy0K_large.jpg
Media Honduras Iri Timnas Indonesia Dapatkan John Herdman: Seorang Visioner yang Telah Teruji!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190551/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-J4yj_large.jpg
PSSI Resmi Tunjuk John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190481/sumardji_mundur_dari_jabatan_manajer_timnas_indonesia_okezone-MSej_large.jpg
Penyebab Sumardji Mundur dari Jabatan Manajer Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190538/timnas_indonesia-Xafb_large.jpg
Bukan Sekadar Nama Besar, PSSI Tetapkan Kriteria Ketat bagi Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1657073/tuan-rumah-tak-tergoyahkan-menpora-erick-fokus-jaga-target-atlet-indonesia-di-sea-games-2025-gnv.webp
Tuan Rumah Tak Tergoyahkan, Menpora Erick Fokus Jaga Target Atlet Indonesia di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/tunggal_putri_indonesia_putri_kusuma_wardani.jpg
Kalah dari An Se Young, Putri KW Cari Pelampiasan Lawan Akane Yamaguchi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement