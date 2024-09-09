Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segera Dinaturalisasi, Mees Hilgers Siap Tampil Maksimal Bersama Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |03:17 WIB
Segera Dinaturalisasi, Mees Hilgers Siap Tampil Maksimal Bersama Timnas Indonesia
Mees Hilgers akan jalani proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia (Foto: Instagram/Mees Hilgers)
A
A
A

MEES Hilgers mempunyai ekspektasi tinggi bersama Skuad Garuda. Sang pemain mengatakan ingin meningkatkan level dan berkontribusi besar untuk Timnas Indonesia.

Mees Hilgers dan Eliano Reijnders menjadi dua calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Kepastian itu didapat setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir telah bersalaman dengan keduanya pada Jumat (6/9/2024) lalu.

 

Sekarang, Mees dan Eliano tinggal menunggu proses selanjutnya sebelum resmi menjadi pemain Timnas Indonesia. Meski begitu, Mees dan Eliano diketahui telah bertemu dengan skuad Timnas Indonesia.

Sembari menunggu proses lebih lanjut, Mees sudah mempunyai harapan tinggi ketika membela Timnas Indonesia. Pemain FC Twente itu menginginkan berkembang dan berkontribusi untuk Skuad Garuda.

 BACA JUGA:

“Aku berpikir atau berharap bisa meningkatkan level permainanku, dan bisa berkontribusi banyak pada hasil yang ingin kami capai,” kata Mees dilansir dari kanal Youtube FC Twente, Minggu (8/9/2024).

Saat ini, Timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, China, dan Jepang di Grup C.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190552/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifa-Zy0K_large.jpg
Media Honduras Iri Timnas Indonesia Dapatkan John Herdman: Seorang Visioner yang Telah Teruji!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190551/john_herdman_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-J4yj_large.jpg
PSSI Resmi Tunjuk John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190481/sumardji_mundur_dari_jabatan_manajer_timnas_indonesia_okezone-MSej_large.jpg
Penyebab Sumardji Mundur dari Jabatan Manajer Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190538/timnas_indonesia-Xafb_large.jpg
Bukan Sekadar Nama Besar, PSSI Tetapkan Kriteria Ketat bagi Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/11/1657067/timnas-futsal-putri-indonesia-cetak-sejarah-lolos-ke-final-sea-games-2025-ketum-ffi-perjuangan-belum-berakhir-lwk.webp
Timnas Futsal Putri Indonesia Cetak Sejarah Lolos ke Final SEA Games 2025, Ketum FFI: Perjuangan Belum Berakhir!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/27/timnas_malaysia_foto_fam.jpg
Dihukum FIFA, Ranking Malaysia Diprediksi Anjlok di Bawah Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement