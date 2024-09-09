Segera Dinaturalisasi, Mees Hilgers Siap Tampil Maksimal Bersama Timnas Indonesia

MEES Hilgers mempunyai ekspektasi tinggi bersama Skuad Garuda. Sang pemain mengatakan ingin meningkatkan level dan berkontribusi besar untuk Timnas Indonesia.

Mees Hilgers dan Eliano Reijnders menjadi dua calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Kepastian itu didapat setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir telah bersalaman dengan keduanya pada Jumat (6/9/2024) lalu.

Sekarang, Mees dan Eliano tinggal menunggu proses selanjutnya sebelum resmi menjadi pemain Timnas Indonesia. Meski begitu, Mees dan Eliano diketahui telah bertemu dengan skuad Timnas Indonesia.

Sembari menunggu proses lebih lanjut, Mees sudah mempunyai harapan tinggi ketika membela Timnas Indonesia. Pemain FC Twente itu menginginkan berkembang dan berkontribusi untuk Skuad Garuda.

“Aku berpikir atau berharap bisa meningkatkan level permainanku, dan bisa berkontribusi banyak pada hasil yang ingin kami capai,” kata Mees dilansir dari kanal Youtube FC Twente, Minggu (8/9/2024).

Saat ini, Timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, China, dan Jepang di Grup C.