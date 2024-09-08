Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tiket Laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Habis Terjual!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |22:54 WIB
Tiket Laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Habis Terjual!
Tiket Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia habis terjual (Foto: Cikal Bintang/MPI)
A
A
A

TIKET laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 habis terjual. Kabar ini diketahui lewat unggahan PSSI di akun Instagram resmi mereka.

PSSI mengabarkan seluruh tiket di semua kategori dipastikan habis terjual. Ini jelas menjadi kabar baik bagi Skuad Garuda yang akan tampil di depan publik sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

"Tiket (Timnas Indonesia vs Australia) semua kategori habis terjual," tulis PSSI pada foto unggahan mereka di Instagram.

"Sampai jumpa di GBK," lanjut unggahan tersebut.

Timnas Indonesia akan menjamu Australia di SUGBK pada laga lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan dijadwalkan akan digelar pada Selasa 10 September 2024.

Halaman: 1 2
1 2
      
