Dukung Penuh Timnas Indonesia, Stefano Lilipaly: Semoga Bisa Lolos Piala Dunia 2026!

JAKARTA – Pemain Borneo FC, Stefano Lilipaly, memberi dukungan penuh kepada Timnas Indonesia yang sedang berjuang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Lilipaly pun mendoakan Timnas Indonesia agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026.

Ya, Timnas Indonesia sudah mulai perjalanannya di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Di laga perdana, skuad Garuda sukses mengalahkan Timnas Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat 6 September 2024 dini hari WIB.

Dalam laga itu, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Skor semata wayang Timnas Indonesia dalam laga ini dicetak oleh Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19.

Stefano Lilipaly mengakui performa Skuad Garuda cukup baik dalam fase grup. Dia menyanjung kinerja pasukan Shin Tae-yong yang berhasil meraih 1 poin dari markas Arab Saudi.

"Iya hasil bagus. Mereka main bagus, kemarin juga lawan Arab Saudi main bagus ambil satu poin," kata Lilipaly di Jakarta, Sabtu 7 September 2024.

Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan melawan Australia dalam laga lanjutan fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 10 September 2024.