Hasil Belanda vs Bosnia di UEFA Nations League 2024-2025: De Oranje Menang Telak 5-2

TIMNAS Belanda meraih kemenangan atas Bosnia di laga perdana UEFA Nations League 2024-2025. Bermain di Philips Stadion, Minggu (8/9/2024) dini hari WIB, De Oranje -julukan Timnas Belanda- menang telak dengan skor akhir 5-2.

Kemenangan ini membawa Belanda berada di peringkat kedua Grup C. Pasukan Ronald Koeman hanya kalah selisih gol dari Jerman yang berada di posisi teratas.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Belanda memulai laga dengan impresif. Tim racikan pelatih Ronald Koeman itu unggul pada menit ke-13 lewat gol Joshua Zirkzee.

Setelah gol itu, laga berjalan menarik. Bosnia perlahan tapi pasti mulai memberikan perlawanan dengan bermain lebih menyerang.

Ermedin Demirovic membuat skor menjadi 1-1 pada menit ke-27. Namun, pada menit 45+2, Belanda kembali unggul 2-1 lewat gol apik Tijjani Reijnders.