Hasil Jerman vs Hungaria di UEFA Nations League 2024-2025: Der Panzer Pesta Gol ke Gawang Lawan

TIMNAS Jerman berpesta gol saat menghadapi Hungaria di laga pembuka UEFA Nations League 2024-2025. Der Panzer -julukan Timnas Jerman- menang telak lima gol tanpa balas.

Kedua tim saling berhadapan di Merkur Spiel Arena, Mingg (8/9/2024) dini hari WIB. Kemenangan ini membawa Jerman berada di puncak klasemen sementara Grup C.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Jerman langsung mendominasi jalannya pertandingan sejak awal pertandingan. Pasukan Julian Nagelsmann memiliki sejumlah peluang di menit-menit awal.

Niclas Fullkrug berhasil membawa tim tuan rumah memimpin. Penggawa West Ham United itu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-27.

Jerman yang unggul satu gol masih belum puas untuk memberikan ancaman ke gawang lawan. Namun, skor 1-0 tetap bertahan sampai jeda.