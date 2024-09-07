Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak seperti Timnas Arab Saudi, Erick Thohir Jamin Pemain Timnas Indonesia Dapat Menit Bermain di Liga 1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |11:26 WIB
Tak seperti Timnas Arab Saudi, Erick Thohir Jamin Pemain Timnas Indonesia Dapat Menit Bermain di Liga 1
Para pemain Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi. (Foto: Instagram/@saudint)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, menjamin pemain Timnas Indonesia mendapat menit bermain bagi yang berkarier di Liga 1. Dengan begitu, kondisi pemain di skuad Garuda akan berbeda dengan Timnas Arab Saudi.

Sebelumnya, pelatih Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, diketahui mengeluhkan banyak pemainnya di liga domestik yang sulit mendapat menit bermain. Hal itu pun mempengaruhi performa pemain saat membela Timnas Arab Saudi.

Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi

Buntutnya, Arab Saudi gagal menang saat menghadapi Timnas Indonesia di laga perdana Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga yang digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jumat (6/9/2024) dini hari WIB itu harus berakhir dengan skor 1-1.

Erick Thohir mengatakan PSSI sudah bergerak cepat mengantisipasi apa yang dikeluhkan Mancini bersama Arab Saudi. Dia nilai PSSI dan liga memang harus bersinergi untuk kepentingan Timnas Indonesia.

"Kalau PSSI, sudah duluan kan sudah keluar aturan mulai tahun ini. Itu yang saya bilang antara liga dan tim nasional mesti terbuka dan jangan juga liga berpikir bisa jalan tanpa PSSI," kata Erick Thohir di Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190123/foto_yang_dinilai_momen_shin_tae_yong_menampar_pemain_ulsan_hd_jung_seung_hyun_korfootballnews-1ETu_large.jpg
Media Korea Selatan Rilis Video Shin Tae-yong Tampar Pemain Ulsan HD, Ditertawai Pemain Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190095/polemik_soal_kapten_timnas_indonesia_terus_berlanjut-jyRM_large.jpg
Shin Tae-yong Sebut Asnawi Mangkualam Masuk Pasti Jadi Kapten Timnas Indonesia, Lawan Arab Saudi Buktikan Sebaliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190052/shin_tae_yong-oQC1_large.jpg
Didesak Fans Garuda untuk Kembali Latih Timnas Indonesia, Begini Respons Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190028/giovanni_van_bronckhorst_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivanbronckhorst-3ywR_large.jpg
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Finlandia di FIFA Series 2026: Pola 4 Bek Jadi Andalan?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1656229/start-mulus--trengginas-timnas-futsal-indonesia-pesta-gol-51-kontra-myanmar-di-sea-games-2025-het.webp
Start Mulus & Trengginas! Timnas Futsal Indonesia Pesta Gol 5-1 Kontra Myanmar di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/basral_graito_hutomo_meraih_emas_sea_games_2025_ca.jpg
Atlet Skateboard Indonesia Basral Graito Hutomo Ingin Donasikan Bonus Rp1 Miliar untuk Anak Yatim Piatu
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement