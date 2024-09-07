Tak seperti Timnas Arab Saudi, Erick Thohir Jamin Pemain Timnas Indonesia Dapat Menit Bermain di Liga 1

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, menjamin pemain Timnas Indonesia mendapat menit bermain bagi yang berkarier di Liga 1. Dengan begitu, kondisi pemain di skuad Garuda akan berbeda dengan Timnas Arab Saudi.

Sebelumnya, pelatih Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, diketahui mengeluhkan banyak pemainnya di liga domestik yang sulit mendapat menit bermain. Hal itu pun mempengaruhi performa pemain saat membela Timnas Arab Saudi.

Buntutnya, Arab Saudi gagal menang saat menghadapi Timnas Indonesia di laga perdana Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga yang digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jumat (6/9/2024) dini hari WIB itu harus berakhir dengan skor 1-1.

Erick Thohir mengatakan PSSI sudah bergerak cepat mengantisipasi apa yang dikeluhkan Mancini bersama Arab Saudi. Dia nilai PSSI dan liga memang harus bersinergi untuk kepentingan Timnas Indonesia.

"Kalau PSSI, sudah duluan kan sudah keluar aturan mulai tahun ini. Itu yang saya bilang antara liga dan tim nasional mesti terbuka dan jangan juga liga berpikir bisa jalan tanpa PSSI," kata Erick Thohir di Jakarta, Jumat (6/9/2024).