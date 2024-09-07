Jalani 3 Laga Tandang Beruntun, Arema FC Harap Renovasi Stadion Soepriadi Lekas Rampung

MALANG – Arema FC akan menjalani tiga laga tandang beruntun dalam lanjutan Liga 1 2024-2025 usai jeda internasional. Mereka berharap renovasi Stadion Soepriadi di Kota Blitar, Jawa Timur, cepat rampung.

Saat ini, perbaikan lapangan Stadion Soepriadi, Kota Blitar, masih berlangsung dilakukan. Hal itu membuat Arema FC harus menjalani laga tandang beruntun empat kali.

General Manager Arema, Yusrinal Fitriandi menjelaskan, proses perbaikan lapangan Stadion Soepriadi terus dikebut. Tahap demi tahap coba diselesaikan dengan baik oleh kontraktor.

“Rehabilitasi lapangan yang dilakukan oleh Lestarindo terus berlangsung secara intensif,” kata Yusrinal, dikutip Sabtu (7/9/2024).

Hasil dua laga kandang Arema di Liga 2024-2025 yang digelar di stadion tersebut sudah cukup menjadi bukti. Arema hanya menuai satu poin setelah ditahan imbang Dewa United 0-0 dan kalah 0-2 dari Borneo FC Samarinda.

“Kami berharap kendala yang muncul pada dua laga pekan pertama, dan kedua lalu dapat segera teratasi, sehingga lapangan semakin layak untuk digunakan,” tandasnya.