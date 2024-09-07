Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Lawan PSM Makassar di Balikpapan, Legiun Asing Persib Bandung Teringat Kazakhstan dan Rumania

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |02:42 WIB
Lawan PSM Makassar di Balikpapan, Legiun Asing Persib Bandung Teringat Kazakhstan dan Rumania
Mailson Lima merasa laga PSM Makassar vs Persib Bandung mirip seperti di Eropa (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG – Legiun asing Persib Bandung, Mailson Lima, teringat Kazakhstan dan Rumania jelang menghadapi PSM Makassar. Pasalnya laga keempat Liga 1 2024-2025 digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Rabu 11 September mendatang.

Baginya, bukan menjadi persoalan meski harus melakukan perjalanan untuk bisa menghadapi laga melawan PSM Makassar tersebut. Sebab, hal itu pernah dirasakan saat bermain di Kazakhstan dengan membela FK Aksu dan Rumania membela FC Viitorul.

Persib Bandung

“Tidak ada masalah. Ketika di Kazakhstan saya juga banyak melakukan perjalanan, begitu pula saat saya bermain di Rumania banyak melakukan perjalanan. Jadi tidak ada masalah,” kata Mailson di Stadion Arcamanik, Bandung, dikutip Sabtu (7/9/2024).

Pemain Timnas Tanjung Verde itu merasa dalam kepercayaan diri yang tinggi jelang menghadapi PSM Makassar ini. Sebab, selama ini Persib Bandung gencar melakukan persiapan.

“Persiapannya bagus, kami melakukan gim internal kemarin bersama tim dan semuanya melakukan tugas dengan baik, kami mendapat hasil yang bagus juga. Kami sudah siap untuk bermain melawan Makassar,” tegas pemain kelahiran Belanda itu.

Halaman:
1 2
      
