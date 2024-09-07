Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Pastikan David da Silva Berangsur Pulih

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |00:07 WIB
Persib Bandung Pastikan David da Silva Berangsur Pulih
David da Silva disebut Persib Bandung sudah berangsur pulih (Foto: Instagram/@davidasilva14)
BANDUNG – Persib Bandung memberi kabar bahagia terkait penyerang andalannya David da Silva. Pria berkepala plontos itu disebut sudah berangsur pulih dari cederanya.

David diketahui mengalami masalah di bagian adductor femoris atau paha bagian dalam usai laga pekan kedua Liga 1 2024-2025 melawan Dewa United. Ia terpaksa absen dalam pertandingan kontra Arema FC.

David da Silva membawa Persib Bandung unggul 1-0 atas PSBS Biak (Foto: PSSI Pers)

Dokter tim Persib Bandung, dr. Mochamad Rafi Ghani menuturkan, David sudah pulih. Kabar buruknya, penyerang berusia 34 tahun itu belum bisa menjalani latihan bersama tim.

“Saat ini, Alhamdulillah kondisinya sangat-sangat membaik,” ujar dr. Rafi, dikutip Sabtu (7/9/2024).

“Cuma masih ada sedikit rasa nyeri di bagian cederanya masih membutuhkan waktu kurang lebih satu atau dua minggu ke depan untuk benar-benar cederanya pulih dan tanpa keluhan,” imbuhnya.

Dengan kondisi ini, lanjutnya, David tidak direkomendasikan untuk bermain saat Persib Bandung menghadapi PSM Makassar. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Batakan, Balikpapan, Rabu 11 September 2024.

“Kemungkinan lawan PSM masih belum bisa diturunkan. Kalau lawan PSIS (Semarang), nanti kita lihat, tanggalnya kan, saya masih punya waktu sampai tanggal 15,” tutur dr. Rafi.

