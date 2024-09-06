Viral Video Nathan Tjoe-A-On Bentak Bek Arab Saudi, Netizen: Galak Juga Dia

NETIZEN Indonesia menyoroti sikap Nathan Tjoe-A-On saat membentak bek Arab Saudi. Beberapa dari mereka tak menyangka Nathan bisa tampil galak di lapangan di balik wajah dan sikapnya yang kalem.

Momen itu terjadi saat Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada laga tersebut, Skuad Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor akhir 1-1.

Ada momen Nathan Tjoe-A-On tersulut emosi dengan salah satu bek Timnas Arab Saudi, Sultan Al Ghanam. Momen itu terjadi di babak pertama saat Timnas Indonesia unggul 1-0 lewat gol Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19.

BACA JUGA: Omongan Jay Idzes Terbukti Benar Soal Timnas Indonesia Sukses Imbangi Timnas Arab Saudi di Kandangnya Sendiri

Sultan Al Ghanam memancing emosi dengan sengaja tidak memberikan bola kepada Nathan yang hendak melakukan lemparan ke dalam. Nathan pun menghampiri Sultan dan langsung coba mengambil bola.

Akan tetapi, Sultan sempat menghindari tangan Nathan. Pemain Timnas Timnas Indonesia itu pun kembali merebut bola dengan wajah garangnya.