HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons FC Dallas Setelah Maarten Paes Tampil Gemilang di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |15:41 WIB
Respons FC Dallas Setelah Maarten Paes Tampil Gemilang di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Maarten Paes tampil apik di laga debutnya bersama Timnas Indonesia (Foto: Instagram/PSSI)
A
A
A

MAARTEN Paes mencuri perhatian saat Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di laga perdana putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Paes tampil luar biasa dan terpilih sebagai Man of the Match setelah membawa Skuad Garuda mengimbangi Green Falcon 1-1.

Penampilan Maarten Paes pun mendapat sorotan dari banyak pihak. Salah satunya dari klubnya sendiri, FC Dallas. Klub tersebut mengunggah video saat sang pemain menggagalkan penalti pemain Arab Saudi.

"Bang Paes," tulis FC Dallas pada video Maarten Paes yang menggagalkan pinalti.

Tidak hanya satu, FC Dallas juga mengunggah momen Maarten Paes saat melakukan penyelamatan krusial. Pertahanan tim Garuda yang dipimpin oleh Paes mampu menahan serangan-serangan berbahaya, termasuk dua penyelamatan krusial lainnya yang dilakukan oleh Paes menjelang akhir pertandingan.

"Luar biasa Bang Paes," tulis FC Dallas pada video unggahan mereka lainnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
