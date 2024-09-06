Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Aksi Gila Maarten Paes Tepis Penalti Salem Al-Dawsari dan Bikin 3 Penyelamatan Brilian, Bantu Timnas Indonesia Cetak Sejarah!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |03:40 WIB
Aksi Gila Maarten Paes Tepis Penalti Salem Al-Dawsari dan Bikin 3 Penyelamatan Brilian, Bantu Timnas Indonesia Cetak Sejarah!
Momen Maarten Paes menepis penalti Salem Al-Dawsari. (Foto: X/@TimnasIndonesia)
A
A
A

AKSI gila Maarten Paes menepis penalti Salem Al-Dawsari dan total membuat 3 penyelamatan brilian akan diulas Okezone. Maarten Paes menjadi salah satu bintang di balik Keberhasilan Timnas Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di King Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi, Jumat (6/9/2024) dini hari WIB.

Maarten Paes bahkan layak disematkan sebagai man of the match atas sejumlah penyelamatan yang dilakukan. Ketika pertandingan memasuki menit 76, Timnas Indonesia dihukum penalti oleh wasit.

Momen Maarten Paes menepis penalti Salem Al-Dawsari. (Foto: X/@haruyaaaa)

(Momen Maarten Paes menepis penalti Salem Al-Dawsari. (Foto: X/@haruyaaaa)

Penalti diberikan karena blunder yang dibuat Maarten Paes. Hendak membuang bola, Maarten Paes justru menggaet kaki salah satu penyerang Arab Saudi di kotak terlarang.

Beruntung, Maarten Paes menunjukan magisnya. Kapten Timnas Arab Saudi, Salem Al-Dawsari, yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya dengan baik.

Sepakan pemain Al Hilal yang mengarah kanan gawang, berhasil ditepis Maarten Paes. Kondisi itu membuat skor masih sama kuat 1-1. Sebelumnya, Timnas Indonesia unggul 1-0 via sepakan kaki kiri Ragnar Oratmangoen, sebelum akhirnya disampaikan lewat tembakan Musab Juwayr di menit 45+3.

Ketika laga hampir berakhir 1-1, Arab Saudi mendapatkan peluang emas di ujung laga. Tinggal berhadapan satu lawan satu dengan Maarten Paes, tembakan Feras Albrikan secara luar biasa ditepis Maarten Paes!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/51/3189633/shin_tae_yong_dipecat_pssi_pada_awal_2025_pssi-J4Dj_large.jpg
Timnas Indonesia di Tahun 2025: Dari Pemecatan Shin Tae-yong hingga Gagal Lolos Semifinal SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/14/11/1655769/waspadai-kejutan-indonesia-di-futsal-sea-games-2025-tuan-rumah-thailand-bersiap-kqw.webp
Waspadai Kejutan Indonesia di Futsal SEA Games 2025, Tuan Rumah Thailand Bersiap
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/14/pencak_silat.jpg
Pencak Silat Indonesia Bekuk Singapura, Tambah Medali Emas ke-36 di SEA Games 2025!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement