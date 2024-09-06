Aksi Gila Maarten Paes Tepis Penalti Salem Al-Dawsari dan Bikin 3 Penyelamatan Brilian, Bantu Timnas Indonesia Cetak Sejarah!

AKSI gila Maarten Paes menepis penalti Salem Al-Dawsari dan total membuat 3 penyelamatan brilian akan diulas Okezone. Maarten Paes menjadi salah satu bintang di balik Keberhasilan Timnas Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di King Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi, Jumat (6/9/2024) dini hari WIB.

Maarten Paes bahkan layak disematkan sebagai man of the match atas sejumlah penyelamatan yang dilakukan. Ketika pertandingan memasuki menit 76, Timnas Indonesia dihukum penalti oleh wasit.

(Momen Maarten Paes menepis penalti Salem Al-Dawsari. (Foto: X/@haruyaaaa)

Penalti diberikan karena blunder yang dibuat Maarten Paes. Hendak membuang bola, Maarten Paes justru menggaet kaki salah satu penyerang Arab Saudi di kotak terlarang.

Beruntung, Maarten Paes menunjukan magisnya. Kapten Timnas Arab Saudi, Salem Al-Dawsari, yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya dengan baik.

Sepakan pemain Al Hilal yang mengarah kanan gawang, berhasil ditepis Maarten Paes. Kondisi itu membuat skor masih sama kuat 1-1. Sebelumnya, Timnas Indonesia unggul 1-0 via sepakan kaki kiri Ragnar Oratmangoen, sebelum akhirnya disampaikan lewat tembakan Musab Juwayr di menit 45+3.

Ketika laga hampir berakhir 1-1, Arab Saudi mendapatkan peluang emas di ujung laga. Tinggal berhadapan satu lawan satu dengan Maarten Paes, tembakan Feras Albrikan secara luar biasa ditepis Maarten Paes!