Hasil Babak Pertama Australia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Belum Ada Gol hingga Turun Minum

Timnas Australia vs Bahrain masih 0-0 di babak pertama (Foto: Instagram/Socceroos)

ROBINA - Timnas Australia menghadapi Bahrain di laga pembuka Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua tim bermain di Robina Stadium, Kamis (5/9/2024) sore WIB.

Bahrain diluar dugaan mampu memberikan perlawanan atas Australia. Hingga babak pertama usai kedua tim masih bermain sama kuat tanpa gol.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Australia langsung bermain menyerang sejak menit-menit awal. Conor Mercalfe dan rekan-rekan bergantian memberikan tekanan ke lini pertahanan Bahrain.

Bahrain sempat mendapat peluang pada menit ke-12 karena kesalahan pemain lawan. Tapi, pasukan Dragan Talajic belum berhasil memanfaatkannya untuk menjadi gol.

Australia kembali menguasai jalannya pertandingan. Tim Kanguru nyaris mencetak gol di menit-menit akhir pertandingan lewat aksi penyerang mereka, Kusini Yengi. Sayang, peluang itu belum menjadi gol hingga skor kacamata tidak berubah sampai jeda.