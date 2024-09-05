ROBINA - Timnas Australia menghadapi Bahrain di laga pembuka Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua tim bermain di Robina Stadium, Kamis (5/9/2024) sore WIB.
Bahrain diluar dugaan mampu memberikan perlawanan atas Australia. Hingga babak pertama usai kedua tim masih bermain sama kuat tanpa gol.
Jalannya Pertandingan
Babak Pertama
Australia langsung bermain menyerang sejak menit-menit awal. Conor Mercalfe dan rekan-rekan bergantian memberikan tekanan ke lini pertahanan Bahrain.
Bahrain sempat mendapat peluang pada menit ke-12 karena kesalahan pemain lawan. Tapi, pasukan Dragan Talajic belum berhasil memanfaatkannya untuk menjadi gol.
Australia kembali menguasai jalannya pertandingan. Tim Kanguru nyaris mencetak gol di menit-menit akhir pertandingan lewat aksi penyerang mereka, Kusini Yengi. Sayang, peluang itu belum menjadi gol hingga skor kacamata tidak berubah sampai jeda.