Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Arab Saudi vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Berikut jadwal siaran langsung Arab Saudi vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: X/@SaudiNT)

JADWAL siaran langsung Arab Saudi vs Timnas Indonesia di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah rilis. Rangkaian laga ini disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI pada Kamis, (5/9/2024) mulai pukul 23.00 WIB.

Arab Saudi menatap laga ini dengan penuh kepercayaan diri tinggi. Keyakinan meraih tiga poin diutarakan sang pelatih, Roberto Mancini, hingga pemain Fahad Al Muwallad.

(Roberto Mancini optimistis Arab Saudi menang atas Timnas Indonesia. (Foto: X/@SaudiNT)

"Kami mengenal lawan kami dengan baik. kami mengetahui perkembangan Timnas Indonesia selama 10 tahun terakhir,” kata Roberto Mancini dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi.

“Meski begitu, kami harus percaya diri pada diri kami sendiri. Untuk meraih tiga poin, kami harus memberikan segalanya. Kami membutuhkan dukungan para penggemar kami di Jeddah,” lanjut pelatih yang pernah bekerja sama dengan Erick Thohir di Inter Milan ini.

"Sebagai pemain, kami merasa percaya diri dan bertanggung jawab. Hasil positif di laga perdana membuka peluang kami berjaya di babak ketiga ini,” kata Fahad Al Muwallad.

Di sisi lain, Shin Tae-yong tidak mau memasang target tinggi. Ia hanya menargetkan Timnas Indonesia mencuri satu poin di markas Arab Saudi.