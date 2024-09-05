Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Biodata dan Agama Jay Idzes, Bek Jangkung yang Ditunjuk sebagai Kapten Timnas Indonesia Lawan Arab Saudi

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |15:12 WIB
Biodata dan Agama Jay Idzes, Bek Jangkung yang Ditunjuk sebagai Kapten Timnas Indonesia Lawan Arab Saudi
Jay Idzes kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
BIODATA dan agama Jay Idzes menarik untuk diulas. Sebab, bek jangkung tersebut ditunjuk sebagai kapten Timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sports City, Jeddah pada Jumat 6 September 2024 dini hari WIB.

Mendapat kepercayaan lebih dari Shin Tae-yong, Jay Idzes bertekad untuk membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan. Kendati di atas kertas skuad Green Falcons lebih diunggulkan, bek Venezia FC itu optimis Indonesia mampu memberi kejutan.

Jay Idzes

“Kita tahu Arab Saudi adalah tim yang bagus. Memiliki pemain berkualitas di liga mereka,” kata Jay Idzes, dalam konferensi pers jelang pertandingan, dikutip Kamis (5/9/2024).

“Tapi, pada akhirnya ini adalah sepakbola. Jadi, apa pun bisa terjadi, selayaknya Arab Saudi yang mengalahkan Argentina 2-1 di Piala Dunia 2022 lalu,” lanjutnya.

Lebih dari itu, Jay Idzes juga optimis jika setiap penggawa skuad Garuda akan bekerja semaksimal mungkin. Sebab, semua hal bisa terjadi di laga esok hari.

“Ini adalah kesempatan baik untuk kita untuk lebih bekerja keras, semuanya akan berjuang untuk target yang sama. Semua bisa terjadi di laga besok,” tegas Jay Idzes.

Sebelum duel Timnas Indonesia vs Arab Saudi dimulai, menarik mengetahui biodata lebih lengkap dari Jay Idzes. Diketahui Jay Idzes sendiri merupakan pemain kelahiran Mierlo, Belanda, 2 Juni 2000.

Darah Indonesia yang mengalir deras dalam tubuhnya berasal dari kakek dan neneknya. Diketahui pula, Jay Idzes memeluk agama Kristen.

Jay Idzes mengawali karier sepakbolanya dengan menimba ilmu di akademi Mifano Jeugd. Setelah itu, ia bergabung dengan tim akademi raksasa Liga Belanda, PSV Eindhoven. Ia pun bertahan selama lima tahun di klub ini sebelum akhirnya hengkang dan bergabung dengan VVV/Helm Jugen.

Pada musim 2016-2017, Jay Idzes direkrut oleh Eindhoven untuk membela tim U-17. Perlahan, ia pun naik ke level U-19 pada musim berikutnya dan kembali naik ke tim utama pada musim selanjutnya.

