HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ditunjuk Shin Tae-yong sebagai Kapten di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Jay Idzes Bicara Pengalaman Main di Liga Italia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |00:03 WIB
Ditunjuk Shin Tae-yong sebagai Kapten di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Jay Idzes Bicara Pengalaman Main di Liga Italia
Jay Idzes siap memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia setelah ditunjuk sebagai kapten. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAY Idzes bicara pengalaman main di Liga Italia setelah resmi ditunjuk Shin Tae-yong sebagai kapten Timnas Indonesia saat tandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB. Ia mengatakan, pengalamannya bermain di Liga Italia sangat membantunya menampilkan performa terbaik bersama Timnas Indonesia.

Jay Idzes yang sejak musim lalu bermain bersama Venezia FC, muncul sebagai benteng kukuh Timnas Indonesia. Terbukti tiap kali Jay Idzes bermain (tiga laga), gawang Timnas Indonesia tidak pernah kemasukan.

Jay Idzes siap mengawal lini pertahanan Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

"Saya berusaha mendukung semua orang di tim ini, mengingat saya bermain di level tinggi. Jadi, saya mencoba memberi saran kepada para pemain, baik di dalam maupun luar lapangan," kata Jay Idzes dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Rabu (4/9/2024).

"Pemain lain juga bermain di level tertinggi. Kami adalah pemain terbaik dari seluruh negeri (Indonesia)," lanjut bek bertinggi badan 190 sentimeter ini.

Jay Idzes juga mengingatkan para pemain Timnas Indonesia untuk saling memahami satu sama lain. Hal itu tujuannya agar Timnas Indonesia menampilkan performa terbaik dalam laga nanti.

Halaman:
1 2
      
