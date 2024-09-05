Kembalikan Tren Positif, Persib Bandung Berambisi Curi Poin Penuh dari Markas PSM Makassar

PERSIB Bandung menargetkan poin penuh kala menghadapi markas PSM Makassar pada laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Maung Bandung akan menghadapi Juku Eja di Stadion Batakan pada 11 September mendatang.

Seperti diketahui, Persib Bandung saat ini tersungkur ke posisi delapan klasemen Liga 1 2024-2025 setelah meraih dua hasil imbang beruntun. Pangeran Biru ditahan imbang Dewa United (2-2), dan Arema FC (1-1) dalam dua laga terakhir.

Jelang laga kontra PSM Makassar, gelandang Persib Bandung, Marc Klok mengaku tidak sabar ingin membawa timnya kembali ke jalur kemenangan. Klok mengatakan, evaluasi besar akan dilakukan Persib selama jeda kompetisi.

"Dua kali imbang (Arema dan Dewa United), kami fokus untuk meningkatkan fisik dan memperbaiki strategi," kata Klok dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB).

"Pemain baru masih adaptasi dan momen jeda ini sangat baik," imbuhnya.