HOME BOLA LIGA INDONESIA

Fisik Skuad Persib Bandung Tetap Digembleng Selama Jeda Liga 1 2024-2025

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |21:44 WIB
Fisik Skuad Persib Bandung Tetap Digembleng Selama Jeda Liga 1 2024-2025
Skuad Persib Bandung terus digembleng selama jeda Liga 1 2024-2025 (Foto: PT LIB)
A
A
A

BANDUNG – Fisik seluruh skuad Persib Bandung tetap digembleng selama jeda Liga 1 2024-2025. Hal itu disampaikan oleh gelandang Tyronne Gustavo del Pino Ramos.

Playmaker asal Spanyol itu mengatakan skuad Persib Bandung mendapatkan pelatihan yang berat akhir-akhir ini. Bahkan, ia merasa kedua kakinya harus bekerja lebih keras dibandingkan sebelumnya.

Persib Bandung

“Kami melalui hari-hari yang berat berlatih bersama Miro (Petric), berlatih fisik, meningkatkan stamina. Jadi ini latihan yang bagus. Saya rasa kami banyak mengalami peningkatan,” ungkap Tyronne, Senin (2/9/2024).

Pemilik nomor punggung 10 itu memahami program latihan yang diberikan tim pelatih ini. Pasalnya, Persib Bandung akan dihadapkan jadwal padat di musim 2024-2025.

Setidaknya, ada dua kompetisi yang akan dijalani Persib Bandung. Selain Liga 1, Maung Bandung juga akan menghadapi AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025.

“Di laga sebelumnya melawan Arema (FC) kami sudah bermain bagus dan kami melanjutkan itu, saya rasa fokus kami berikutnya adalah bermain tandang ke (PSM) Makassar,” tutur Tyrone.

Halaman:
1 2
      
