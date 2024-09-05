Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2024-2025: Stefano Cugurra Tak Terbebani Target Lima Besar untuk Bali United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 05 September 2024 |02:05 WIB
Liga 1 2024-2025: Stefano Cugurra Tak Terbebani Target Lima Besar untuk Bali United
Pelatih Bali United, Stefano Cugurra (Foto: Bali United)
A
A
A

PELATIH Bali United, Stefano Cugurra, menyatakan tidak terbebani dengan target timnya untuk mencapai lima besar klasemen Liga 1 2024-2025. Dia akan berusaha membawa tim kebangggan publik Pulau Dewata itu melampaui target tersebut.

Saat ini Skuad Serdadu Tridatu -julukan Bali United- berada di posisi keenam Liga 1. Tim tim mengumpulkan enam poin dari tiga laga yang sudah dimainkan.

Stefano Cugurra mengatakan sangat wajar manajemen tim memberikan sebuah target dalam setiap musim. Dia memastikan tidak keberatan dengan target yang ada karena berusaha melampauinya.

"Target dari manajemen berada di lima besar dan lebih dari itu lebih bagus,”kata Teco dilansir dari laman Bali United, Selasa (3/9/2024).

Teco sapaan akrabnya mengatakan perjalanan Bali United dalam Liga 1 masih cukup panjang karena baru pekan ketiga. Jadi, tim yang bermarkas di Stadion Kapten I Wayan Dipta akan terus berbenah diri agar semakin tangguh.

“Ini masih sangat awal, saya belum bisa banyak komentar. Yang pasti harus kerja keras di latihan dan pertandingan,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
