HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Malaysia vs Timnas Filipina: Harimau Malaya Tertahan 1-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |21:16 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Malaysia vs Timnas Filipina: Harimau Malaya Tertahan 1-1
Timnas Malaysia vs Filipina berakhir 1-1 di babak pertama. (Foto: Instagram/famalaysia)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Tim Nasional (Timnas) Malaysia harus puas menutup babak pertama kontra Filipina dengan skor imbang pada laga Pesta Bola Merdeka 2024 pada Rabu (4/9/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, tim berjuluk Harimau Malaya itu tepatnya tertahan 1-1.

Seperti yang diketahui, Malaysia dan Filipina sama-sama tak lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka lantas memanfaatkan jeda internasional itu untuk bertarung di sebuah turnamen bertajuk Pesta Bola Merdeka 2024.

Selain Malaysia dan Filipina, ada dua tim lagi, yakni Lebanon dan Tajikistan yang berpartisipasi dalam turnamen Pesta Bola Merdeka 2024 tersebut.

Jalannya Pertandingan

Timnas Malaysia tak memiliki banyak dukungan meski bermain di kandang sendiri. Hal itu tak lepas dari aksi boikot fans Timnas Malaysia yang kecewa dengan menurunya kualitas Harimau Malaya.

Timnas Malaysia vs Filipina (famalaysia)

Meski Stadion Nasional Bukit Jalil tidak penuh, Malaysia tetap menampilkan permainan terbaiknya. Sayangnya, Malaysia justru menjadi pihak yang kebobolan pertama kali.

Halaman:
1 2
      
