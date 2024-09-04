Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Bek Senior Persib Bandung Ini Teringat Masa Lalu

BEK senior Persib Bandung, Victor Igbonefo, memberikan komentar jelang laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Igbonefo sempat memiliki pengalaman menghadapi Arab Saudi saat dipercaya membela timnas Indonesia dalam ajang Pra Piala Asia 2015 pada 23 Maret 2015 silam.

Kini, skuad asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi The Green Falcon di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan akan digelar pada Jumat 6 September 2024 di King Abdullah Sports City.

“Ya, aku pernah lawan Arab, itu bahkan jadi debut aku untuk timnas Indonesia. Itu jadi salah satu laga yang sangat sulit untuk aku apalagi Arab Saudi saat itu punya materi pemain yang berkualitas,” ungkap Victor Igbonefo.

Ya, pada laga tersebut timnas Indonesia mengalami kekalahan dari dua pertemuannya dengan Arab Saudi. Tim Merah Putih kalah dengan skor 1-2 dan 0-1.

Meski demikian, bek berusia 38 tahun itu percaya dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini. Ia merasa tim asuhan Shin Tae-yong ini kini sudah kuat.

“Kalau Indonesia bisa dapat imbang, cukup bagus. Tapi kalau untuk menang itu saya pikir cukup sulit secara statistik. Tapi di pertandingan sepak bola tidak ada yang tidak mungkin,” imbuhnya.

Victor Igbonefo menilai saat ini Arab Saudi juga sudah mengalami perkembangan. Terutama dari Liganya.