Pemain Asing Baru Persija Jakarta Akui Kaget dengan Pola Permainan di Liga 1

PEMAIN asing baru Persija Jakarta, Ramon Bueno mengaku kaget dengan pola permainan tim-tim peserta Liga 1. Gelandang asal Spanyol itu mengatakan pola permainan di Liga Indonesia jauh berbeda dengan di negaranya.

Ramon Bueno baru saja direkrut oleh Persija Jakarta pada awal musim ini. Gelandang berusia 29 tahun itu didatangkan dari klub Spanyol SD Tarazona dengan detail kontrak yang belum diketahui.

Bueno sudah memainkan tiga pertandingan berseragam Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Gelandang asal Spanyol itu mengantungi dua kemenangan dan satu kali imbang bersama Persija Jakarta.

Meski begitu, Bueno mengaku sedikit kesulitan beradaptasi dengan pola permainan di Liga Indonesia. Menurutnya, tim-tim di Liga 1 lebih mengandalkan duel dan kecepatan ketimbang taktik dalam permainan.

“Liga ini memiliki level yang lebih tinggi dari yang saya prediksi. Liga Indonesia lebih banyak mengandalkan duel dan kecepatan, sedang di Spanyol lebih ke taktikal dan organisasi,” kata Bueno dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Selasa (3/9/2024).

“Kecepatan itulah yang sedikit bermasalah bagi saya. Terlepas dari itu, Liga 1 adalah liga yang bagus,” tambahnya.