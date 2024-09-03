Shin Tae-yong Kaget Hujan Salju Warnai Sesi Latihan Timnas Indonesia di Arab Saudi

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kaget sesi latihan skuad Garuda di Arab Saudi diwarnai hujan salju. Ia kaget karena Arab Saudi yang dikenal sebagai negara tropis bisa menghasilkan hujan salju layaknya di negara-negara bercuaca dingin seperti Eropa.

Sekadar diketahui, sejak Senin 2 September 2024 malam waktu setempat, Timnas Indonesia menggelar latihan di Arab Saudi. Latihan ini digelar sebagai persiapan Timnas Indonesia sebelum menghadapi tuan rumah Arab Saudi di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

(Maarten Paes serius berlatih bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Sayangnya, cuaca di Arab Saudi tidak mendukung. Ketika Nathan Tjoe-A-On dan kawan-kawan menggelar latihan, hujan salju menerpa markas latihan Timnas Indonesia. Alhasil, Timnas Indonesia latihan tidak dengan maksimal.

"Kondisi para pemain baik-baik saja setelah dua hari latihan. Di hari kedua ini, hujan deras," kata Shin Tae-yong dalam keterangannya yang diterima Okezone, Selasa (3/9/2024).

"Kejadian unik karena di Arab Saudi turun hujan salju. Akibatnya, fokus pemain agak sedikit berkurang," lanjut pelatih 53 tahun ini.

Shin Tae-yong memastikan terus memantau perkembangan Jay Idzes dan kawan-kawan dalam sesi latihan. Persiapan maksimal mesti dilakoni agar Timnas Indonesia sanggup mencuri poin dari tuan rumah.