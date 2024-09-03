Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Kaget Hujan Salju Warnai Sesi Latihan Timnas Indonesia di Arab Saudi

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |23:38 WIB
Shin Tae-yong Kaget Hujan Salju Warnai Sesi Latihan Timnas Indonesia di Arab Saudi
Shin Tae-yong saat memimpin sesi latihan Timnas Indonesia di Arab Saudi. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kaget sesi latihan skuad Garuda di Arab Saudi diwarnai hujan salju. Ia kaget karena Arab Saudi yang dikenal sebagai negara tropis bisa menghasilkan hujan salju layaknya di negara-negara bercuaca dingin seperti Eropa.

Sekadar diketahui, sejak Senin 2 September 2024 malam waktu setempat, Timnas Indonesia menggelar latihan di Arab Saudi. Latihan ini digelar sebagai persiapan Timnas Indonesia sebelum menghadapi tuan rumah Arab Saudi di matchday pertama Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB.

Maarten Paes serius berlatih bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

(Maarten Paes serius berlatih bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Sayangnya, cuaca di Arab Saudi tidak mendukung. Ketika Nathan Tjoe-A-On dan kawan-kawan menggelar latihan, hujan salju menerpa markas latihan Timnas Indonesia. Alhasil, Timnas Indonesia latihan tidak dengan maksimal.

"Kondisi para pemain baik-baik saja setelah dua hari latihan. Di hari kedua ini, hujan deras," kata Shin Tae-yong dalam keterangannya yang diterima Okezone, Selasa (3/9/2024).

"Kejadian unik karena di Arab Saudi turun hujan salju. Akibatnya, fokus pemain agak sedikit berkurang," lanjut pelatih 53 tahun ini.

Shin Tae-yong memastikan terus memantau perkembangan Jay Idzes dan kawan-kawan dalam sesi latihan. Persiapan maksimal mesti dilakoni agar Timnas Indonesia sanggup mencuri poin dari tuan rumah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189124/john_heitinga_tolak_tawaran_latih_timnas_indonesia_johnheitinga-hsuU_large.jpg
John Heitinga Resmi Tolak Tawaran Latih Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/12/11/1655083/timnas-indonesia-u22-gagal-total-di-sea-games-2025-tangisan-jens-raven-pecah-els.jpg
Timnas Indonesia U-22 Gagal Total di SEA Games 2025, Tangisan Jens Raven Pecah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/sabar_karyaman_gutamareza_pahlevi_isfahani.jpg
Dominasi Indonesia Berlanjut, Alwi Farhan, Zaki Ubaidillah dan Sabar/Reza ke Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement