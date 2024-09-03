Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Sepakbola Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Sengit, Sulawesi Barat vs Sumatera Utara Berakhir 1-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |20:50 WIB
Hasil Sepakbola Putra PON XXI Aceh-Sumut 2024: Sengit, Sulawesi Barat vs Sumatera Utara Berakhir 1-1
Berikut hasil laga Tim Sepakbola Sulawesi Barat vs Sumatera Utara di PON XXI Aceh-Sumut 2024. (Foto: PON XXI Aceh-Sumut 2024)
A
A
A

HASIL sepakbola putra PON XXI Aceh-Sumut 2024 akan diulas dalam artikel ini. Tim sepakbola Sulawesi Barat pun harus ditahan Sumatera Utara.

Duel tim sepakbola Sulawesi Barat vs Sumatera Utara tersaji dalam Grup B cabor sepakbola PON XXI Aceh-Sumut 2024. Laga yang digelar di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh, Selasa (3/9/2024) sore WIB itu berlangsung sengit sehingga berakhir dengan skor 1-1.

PON XXI Aceh-Sumut 2024

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sumatera Utara tertinggal dari Sulawesi Barat pada awal babak pertama. Ialah Muh Abdi Basri yang sukses mencetak gol pada menit keempat.

Semenjak tertinggal, Sumatera Utara terus menekan pertahanan tim lawan untuk segera menyamakan kedudukan. Namun, pertahanan Sulawesi Barat masih cukup kukuh.

Sampai akhir babak pertama, tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Sulawesi Barat sementara waktu masih unggul 1-0 atas Sumatera Utara.

