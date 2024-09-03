Live di RCTI Minggu Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Stadion King Abdullah City, Jeddah, Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 WIB itu akan disiarkan live di RCTI.

Ya, perjalanan Timnas Indonesia di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan segera dimulai. Pada laga perdana, skuad Garuda akan menghadapi Timnas Arab Saudi.

Tentunya, Timnas Arab Saudi akan jadi lawan berat bagi Timnas Indonesia. Sebab, tim ini diperkuat sederet pemain berkualitas yang membuat mereka menjadi tim langganan mentas di Piala Dunia.

Timnas Arab Saudi makin tangguh kini karena ditangani pelatih kelas dunia. Ada Antonio Conte yang merupakan eks pelatih Timnas Italia yang kini menjabat sebagai pelatih kepala The Falcons -julukan Timnas Arab Saudi.

Jelang laga itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, pun mengakui kehebatan Timnas Arab Saudi. Dia juga melempar pujian kepada Roberto Mancini. Shin Tae-yong terang-terangan mengakui bahwa Roberto Mancini adalah salah satu pelatih terbaik di dunia.

"Mancini memang (salah satu) pelatih terbaik. Apalagi, di bawah naungannya, Arab Saudi berinvestasi banyak," ucap Shin Tae-yong kepada awak media seusai sesi latihan di Senayan, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024.