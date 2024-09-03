Soroti Calvin Verdonk yang Perpanjang Kontrak di NEC Nijmegen, Eks Belanda U-21 Ini Tegaskan Tak Merasa Posisinya Terancam

NIJMEGEN – Bek sayap kiri NEC Nijmegen, Thomas Ouwejan, soroti Calvin Verdonk yang perpanjang kontrak di NEC Nijmegen. Eks pemain Timnas Belanda U-21 itu pun menegaskan bahwa dirinya tak merasa posisinya semakin terancam karena Calvin Verdonk memperpanjang kontraknya.

Ouwejan justru senang dengan kabar itu. Menurutnya, pemain Timnas Indonesia itu punya kualitas yang bagus buat perkembangan NEC Nijmegen.

Untuk diketahui, Ouwejan merapat ke NEC Nijmegen pada Agustus 2024. Eks pemain Schalke 04 ini harus kerja keras untuk mendapat posisi di tim utama. Pasalnya, posisi bek sayap kiri sudah dipercayakan pada Verdonk.

Namun begitu, sang pelatih, Rogier Meijer, mengakali posisi Ouwejan dalam dua pertandingan terakhir NEC Nijmegen. Pemain berusia 27 tahun itu ditugaskan untuk bermain sebagai winger kiri. Mengingat, di pos bek sayap kiri, sudah ada Verdonk yang menjadi andalan tim.

Ouwejan tampaknya harus benar-benar bersabar jika ingin bermain di posisi aslinya itu, yakni bek sayap kiri. Pasalnya, Verdonk memperpanjang kontraknya di NEC Nijmegen hingga 2028.

Alih-alih merasa semakin terancam, Ouwejan justru sama sekali tidak merasa seperti itu. Pemain berusia 27 tahun ini juga senang karena pada akhirnya Verdonk memperpanjang kontrak bersama NEC Nijmegen. Sebab, dia mengakui kualitas dari pemain Timnas Indonesia itu.

“Tidak (merasa terancam), itu justru hal yang menyenangkan. Saya tidak melihatnya sebagai persaingan, harus saya katakan. Saya pikir kami akan banyak bermain bersama,” kata Ouwejan, mengutip dari Forza NEC, Selasa (3/9/2024).