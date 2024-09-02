Maarten Paes Belajar Bahasa Indonesia di Pesawat dalam Perjalanan ke Arab Saudi!

MAARTEN Paes belajar bahasa Indonesia di pesawat dalam perjalanan ke Arab Saudi. Hal itu diketahui dalam unggahan terbaru Maarten Paes di stories Instagram-nya, @maartenpaes.

Dalam unggahan tersebut, Maarten Paes menampilkan sebuah buku berjudul “Indonesian for Beginners” atau jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia adalah “Bahasa Indonesia bagi Pemula”. Tak sampai di situ, Maarten Paes juga menulis satu kalimat dalam Bahasa Indonesia: “Saya membuka buku,” tulis Maarten Paes.

(Maarten Paes belajar bahasa Indonesia di pesawat. (Foto: Instagram/@mangkulangitttttttttt)

Namun, tak lama setelah diunggah, stories itu dihapus Maarten Paes. Meski dihapus, sudah ada beberapa akun yang berhasil meng-capture unggahan tersebut. Salah satunya adalah akun TikTok @mangkulangitttttttttt.

Unggahan di atas menunjukan betapa cintanya Maarten Paes kepada Indonesia. Resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada 30 April 2024, Maarten Paes sempat lama menunggu untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Penyebabnya karena Maarten Paes sempat belum memenuhi syarat untuk membela Timnas Indonesia, efek perpindahan federasinya yang tertunda. Setelah menunggu hampir empat bulan, Maarten Paes akhirnya resmi memenuhi syarat untuk memperkuat Timnas Indonesia pada Minggu, 18 Agustus 2024.

Alhasil, kiper FC Dallas ini eligible untuk memperkuat Timnas Indonesia saat bersua Australia pada Selasa, 10 September 2024 pukul 19.00 WIB, meski belum bisa dimainkan saat melawan Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024 pukul 01.00 WIB. Kehadiran kiper sekelas Maarten Paes dibutuhkan Timnas Indonesia yang akan menjalani laga-laga berkelas di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.