Shin Tae-yong Lempar Pujian ke Roberto Mancini Jelang Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, lempar pujian kepada pelatih Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini. Pujian ini diberikan jelang laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Shin Tae-yong terang-terangan mengakui bahwa Roberto Mancini adalah salah satu pelatih terbaik di dunia. Kendati demikian, dirinya tetap optimistis jelang bentrokan kedua tim pekan depan.

"Mancini memang (salah satu) pelatih terbaik. Apalagi, di bawah naungannya, Arab Saudi berinvestasi banyak," ucap Shin Tae-yong kepada awak media seusai sesi latihan di Senayan, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024.

Kendati demikian, juru taktik asal Korea Selatan itu tetap optimistis jelang laga perdana di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia nanti. Menurut Shin Tae-yong, apa pun bisa terjadi di atas lapangan.

Hal ini diyakini Shin Tae-yong, meskipun Skuad Garuda menghadapi tim kuat dengan pelatih hebat seperti Arab Saudi. Timnas Indonesia juga harus bermain di kandang lawan.