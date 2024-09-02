Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Lempar Pujian ke Roberto Mancini Jelang Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |07:40 WIB
Shin Tae-yong Lempar Pujian ke Roberto Mancini Jelang Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi
Shin Tae-yong dan Roberto Mancini. (Foto: PSSI dan UEFA)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, lempar pujian kepada pelatih Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini. Pujian ini diberikan jelang laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Shin Tae-yong terang-terangan mengakui bahwa Roberto Mancini adalah salah satu pelatih terbaik di dunia. Kendati demikian, dirinya tetap optimistis jelang bentrokan kedua tim pekan depan.

Roberto Mancini

"Mancini memang (salah satu) pelatih terbaik. Apalagi, di bawah naungannya, Arab Saudi berinvestasi banyak," ucap Shin Tae-yong kepada awak media seusai sesi latihan di Senayan, Jakarta, Sabtu 31 Agustus 2024.

Kendati demikian, juru taktik asal Korea Selatan itu tetap optimistis jelang laga perdana di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia nanti. Menurut Shin Tae-yong, apa pun bisa terjadi di atas lapangan.

Hal ini diyakini Shin Tae-yong, meskipun Skuad Garuda menghadapi tim kuat dengan pelatih hebat seperti Arab Saudi. Timnas Indonesia juga harus bermain di kandang lawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189124/john_heitinga_tolak_tawaran_latih_timnas_indonesia_johnheitinga-hsuU_large.jpg
John Heitinga Resmi Tolak Tawaran Latih Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3189040/giovanni_van_bronckhorst-PTbE_large.jpg
Adu Gaji Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia John Heitinga dengan Giovanni van Bronckhorst, bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/51/3188954/ciro_alves_resmi_jalani_proses_naturalisasi_menjadi_wni_ciroofficial-eucG_large.jpg
Ciro Alves Resmi Ajukan Proses Naturalisasi Jadi WNI, Siap Main Bareng Ole Romeny di Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188761/john_heitinga-urF6_large.jpg
Segini Uang Fantastis yang Harus Disiapkan PSSI untuk Datangkan John Heitinga sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1654069/alwi-farhan-menang-indonesia-ungguli-malaysia-di-final-bulu-tangkis-beregu-putra-sea-games-2025-jkv.webp
Alwi Farhan Menang, Indonesia Ungguli Malaysia di Final Bulu Tangkis Beregu Putra SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/timnas_voli_putri_indonesia.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Voli Putri Indonesia Vs Myanmar di SEA Games 2025 Sore Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement