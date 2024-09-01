MOKDONG - Timnas Indonesia U-20 belum bisa keluar dari tekanan Korea Selatan U-20. Pasukan Indra Sjafri masih tertinggal 0-3 hingga pertandingan memasuki menit ke-75.
Timnas Indonesia U-20 saat ini tengah menghadapi Korea Selatan U-20 di ajang Seoul Earth On Us Cup 2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Mokdong, Seoul, Korea Selatan, Minggu (1/9/2024) sore WIB.
Berikut daftar Susunan pemain Timnas Indonesia U-20 vs Korea Selatan U-20 di Seoul Earth On Us Cup 2024:
Timnas Indonesia U-20: Ikram Algiffari; Meshaal Hamzah, Kadek Arel, Iqbal Gwijangge; Alfharezzi Buffon, Toni Firmansyah, Figo Dennis, Dony Tri Pamungkas; Arlyansyah Abdulmanan, Camara Ousmane, Riski Afrisal
Timnas Korea Selatan U-20: Gong Sihyeon; Shim Yeonwon, Shin Minha, Park Subeen, Son Seungmin, Kim Dongmin, Lee Geonhee, Kim Doyoon, Hong Seokhyun, Kim Hyunwoo, Kim Taewon.
(Admiraldy Eka Saputra)