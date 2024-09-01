Liga 1 2024-2025: Jaga Kondisi Pemain, PSM Makassar Singkat Waktu Libur Kompetisi

KOMPETISI Liga 1 2024-2025 diliburkan karena jeda Internasional dan bergulir kembali, pada 11 September 2024 mendatang. Namun, PSM Makassar tidak mau libur terlalu lama demi menjaga kondisi fisik pemain.

PSM Makassar menjadi pemuncak klasemen sementara Liga 1 dengan sembilan poin. Skuad Juku Eja selalu menang dalam tiga laga yang sudah dimainkan musim ini.

Manajer Tim PSM, Muhammad Nur Fajrin menyatakan timnya saat ini sedang libur latihan karena jeda internasional. Jadi, para pemain dapat berkumpul dengan keluarga.

“Setelah pertandingan Dewa United tanggal 26 Agustus, aktivitas latihan tim diliburkan. Pemain diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing,” kata Muhammad Nur Fajrin dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (31/8/2024).

Kendati demikian, dia pastikan PSM tidak terlalu lama untuk berlibur meskipun Liga 1 baru bergulir pertengahan September 2024. Sebab, timnya harus kembali berlatih untuk menjaga kebugaran agar siap mengarungi Liga 1.

“Liburnya kurang lebih sembilan hari. Tanggal 5 September tim dijadwalkan kembali latihan. Semua pemain wajib hadir di latihan perdana usai libur,” tegas Fajrin.