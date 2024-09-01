Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2024-2025: Jaga Kondisi Pemain, PSM Makassar Singkat Waktu Libur Kompetisi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |13:41 WIB
Liga 1 2024-2025: Jaga Kondisi Pemain, PSM Makassar Singkat Waktu Libur Kompetisi
PSM Makassar persingkat libur kompetisi demi jaga kondisi pemain (Foto: LIB)
A
A
A

KOMPETISI Liga 1 2024-2025 diliburkan karena jeda Internasional dan bergulir kembali, pada 11 September 2024 mendatang. Namun, PSM Makassar tidak mau libur terlalu lama demi menjaga kondisi fisik pemain.

PSM Makassar menjadi pemuncak klasemen sementara Liga 1 dengan sembilan poin. Skuad Juku Eja selalu menang dalam tiga laga yang sudah dimainkan musim ini.

Manajer Tim PSM, Muhammad Nur Fajrin menyatakan timnya saat ini sedang libur latihan karena jeda internasional. Jadi, para pemain dapat berkumpul dengan keluarga.

“Setelah pertandingan Dewa United tanggal 26 Agustus, aktivitas latihan tim diliburkan. Pemain diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing,” kata Muhammad Nur Fajrin dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (31/8/2024).

Kendati demikian, dia pastikan PSM tidak terlalu lama untuk berlibur meskipun Liga 1 baru bergulir pertengahan September 2024. Sebab, timnya harus kembali berlatih untuk menjaga kebugaran agar siap mengarungi Liga 1.

“Liburnya kurang lebih sembilan hari. Tanggal 5 September tim dijadwalkan kembali latihan. Semua pemain wajib hadir di latihan perdana usai libur,” tegas Fajrin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/51/1653937/putri-ypd.webp
Putri KW Bawa Indonesia Unggul atas Thailand di Final Bulu Tangkis Beregu SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/timnas_indonesia_u_22_terus_melakukan_persiapan_je.jpg
Kondisi Terkini Timnas Indonesia U-22 jelang Lawan Myanmar: Semua Pemain Fit, Mental Dibangun Ulang!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement