Bukan Menang, Ini Target yang Diinginkan Indra Sjafri dari Laga Timnas Indonesia U-20 vs Argentina U-20

SEOUL - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Indra Sjafri tak memberikan target khusus kepada anak buahnya, termasuk kemenangan saat menghadapi Argentina U-20 di ajang Seoul Earth On Us cup 2024. Sebab target utama Indra Sjafri adalah ingin melihat permainan Timnas Indonesia U-20 terus berkembang, sehingga ia mau pasukannya bermain baik saat melawan Argentina U-20.

Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-20- juga akan melawan Korea Selatan dan Thailand dalam ajang yang digelar di Seoul tersebut. Seoul Earth on Us Cup 2024 berlangsung sejak 28 Agustus sampai 1 September 2024.

Jelang laga melawan Argentina U-20 yang digelar di Stadion Mokdong, Rabu (28/8/2024) pukul 13.30 WIB nanti, Indra Sjafri mengaku tidak memberikan Timnas Indonesia U-20 target khusus dalam laga nanti. Dia hanya ingin melihat Iqbal Gwijangge dan kolega bermain apik sepanjang 90 menit permainan.

"Yang penting bermain lebih baik dari sebelumnya kualitasnya," kata Indra Sjafri dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (28/8/2024).

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Teknis PSSI itu akan memantau dengan detail performa Timnas Indonesia U-20 saat menghadapi Argentina U-20. Dia pastikan Garuda Nusantara sudah melakukan persiapan yang cukup baik untuk bisa meladeni permainan Argentina U-20.