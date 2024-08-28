Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari India U-17: Kejutan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |07:15 WIB
Media Vietnam Soroti Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari India U-17: Kejutan!
Timnas Indonesia U-17 kalah 0-1 dari Timnas India U-17 di laga uji coba. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyoroti kekalahan 0-1 Timnas Indonesia U-17 dari Timnas India U-17 dalam uji coba kedua yang dilangsungkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Selasa 27 Agustus 2024 malam WIB. Soha menyebut kekalahan yang diterima Timnas Indonesia U-17 masuk kategori mengejutkan.

“Timnas Indonesia U-17 harus menerima kekalahan pahit di kandang sendiri saat melawan India setelah melakukan banyak kesalahan,” tulis Soha.vn dalam judul artikel yang mereka buat.

Media Vietnam soroti kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari India U-17. (Foto: Soha.vn)

(Media Vietnam soroti kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari India U-17. (Foto: Soha.vn)

“Kejutan terjadi dalam pertandingan ini. Timnas Indonesia U-17 menciptakan banyak peluang, tapi gagal mencetak gol. Di sisi lain, India U-17 memanfaatkan satu-satunya peluang yang mereka dapatkan menjadi gol,” lanjut Soha.

Kekalahan ini wajib menjadi bahan evaluasi bagi pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto. Sebab, lawan berat menanti Timnas Indonesia U-17 dalam laga-laga ke depan.

Medio September hingga Oktober 2024, Timnas Indonesia U-17 akan menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan Qatar. Tak sekadar berlatih, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- juga  menggelar pertandingan uji coba.

Serangkaian pemusatan latihan dan laga uji coba ini dijalani Timnas Indonesia U-17 sebagai persiapan tampil di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Pada 23-27 Oktober 2024, Timnas Indonesia U-17 akan ambil bagian di Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188024/fadly_alberto-r3AE_large.jpg
Kisah Fadly Alberto, Bintang Timnas Indonesia U-17 yang Ingin Sekali Berkarier di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188012/alexander_zwiers-CeMJ_large.jpg
Kisah Manajer Timnas Indonesia U-17 yang Kaget dengan Cara Kerja Alexander Zwiers Siapkan Timnas Indonesia dari U-17 hingga Senior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187772/timnas_indonesia_u_17-hIg4_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Ukir Sejarah di Piala Dunia U-17 2025, Zaki Iskandar Ungkap Pentingnya Pendekatan Psikologis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/51/3187620/manajer_timnas_indonesia_u_17_zaki_iskandar-1Uob_large.jpg
Zaki Iskandar Ungkap Cara PSSI Rawat Timnas Indonesia U-17 hingga Catat Kemenangan Bersejarah di Piala Dunia U-17 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/11/1652039/jangan-ragu-timnas-indonesia-u22-punya-peluang-besar-pertahankan-emas-di-sea-games-2025-rcn.webp
Jangan Ragu! Timnas Indonesia U-22 Punya Peluang Besar Pertahankan Emas di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/jersey_resmi_tim_indonesia_untuk_sea_games_2025_4.jpg
Tim Review Ungkap Strategi Besar di Balik Target Indonesia Raih 80 Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement