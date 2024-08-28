Media Vietnam Soroti Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari India U-17: Kejutan!

Timnas Indonesia U-17 kalah 0-1 dari Timnas India U-17 di laga uji coba. (Foto: PSSI)

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyoroti kekalahan 0-1 Timnas Indonesia U-17 dari Timnas India U-17 dalam uji coba kedua yang dilangsungkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Selasa 27 Agustus 2024 malam WIB. Soha menyebut kekalahan yang diterima Timnas Indonesia U-17 masuk kategori mengejutkan.

“Timnas Indonesia U-17 harus menerima kekalahan pahit di kandang sendiri saat melawan India setelah melakukan banyak kesalahan,” tulis Soha.vn dalam judul artikel yang mereka buat.

(Media Vietnam soroti kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari India U-17. (Foto: Soha.vn)

“Kejutan terjadi dalam pertandingan ini. Timnas Indonesia U-17 menciptakan banyak peluang, tapi gagal mencetak gol. Di sisi lain, India U-17 memanfaatkan satu-satunya peluang yang mereka dapatkan menjadi gol,” lanjut Soha.

Kekalahan ini wajib menjadi bahan evaluasi bagi pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto. Sebab, lawan berat menanti Timnas Indonesia U-17 dalam laga-laga ke depan.

Medio September hingga Oktober 2024, Timnas Indonesia U-17 akan menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan Qatar. Tak sekadar berlatih, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- juga menggelar pertandingan uji coba.

Serangkaian pemusatan latihan dan laga uji coba ini dijalani Timnas Indonesia U-17 sebagai persiapan tampil di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Pada 23-27 Oktober 2024, Timnas Indonesia U-17 akan ambil bagian di Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.