Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Striker Borneo FC Leo Gaucho yang Cetak Gol Indah ke Gawang Lion City Sailors FC, hingga Masuk Nominasi Gol Terbaik

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |04:48 WIB
Kisah Striker Borneo FC Leo Gaucho yang Cetak Gol Indah ke Gawang Lion City Sailors FC, hingga Masuk Nominasi Gol Terbaik
Leo Gaucho kala membela Borneo FC. (Foto: Borneo FC)
A
A
A

KISAH striker Borneo FC, Leo Gaucho, yang cetak gol indah ke gawang Lion City Sailors FC menarik diulas. Sebab, gol indahnya itu sampai masuk nominasi gol terbaik ASEAN Club Championship 2024-2025.

Ya, Leo Gaucho mencetak menjadi sorotan dalam laga pertama fase grup ACC 2024-2025. Pemain asal Brasil itu sukses mencetak dua gol dalam kemenangan Borneo FC atas Lion City Sailors FC 3-0, Kamis 22 Agustus 2024.

Leo Gaucho

Satu gol Pesut Etam -julukan Borneo FC- lainnya dicetak oleh Berguinho. Kemenangan ini membuat Borneo FC memuncaki klasemen sementara Grup B ACC 2024-2025.

Usai pertandingan, salah satu gol Leo Gaucho masuk nominasi gol terbaik di matchday pertama ASEAN Club Championship 2024-2025. Gol yang masuk nominasi adalah gol kedua, yang mana dicetak Gaucho lewat tendangan cungkil.

"Improvisasi terbaik di Borneo saat Leo Gaucho mengobrak-abrik pertahanan Singa City Sailors, berlari ke depan gawang dan, dengan kiper dan pemain bertahan yang menghalanginya, mencetak gol dengan tendangan keras dari tepi kotak penalti untuk mengunci kemenangan 3-0," tulis laman resmi ACC 2024-2025, dikutip Rabu (28/8/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/51/3140214/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_vision_buriram_united_vs_cahn_fc_di_final_asean_club_championship_2024_2025-Bw1m_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Buriram United vs CAHN FC di Leg II Final ASEAN Club Championship 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/51/3139015/cahn_vs_buriram_united-wGOy_large.jpg
Hasil CAHN FC vs Buriram United di Final ASEAN Club Championship 2024-2025: Sengit, Laga Berakhir 2-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/51/3138857/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_cahn_fc_vs_buriram_united_di_final_asean_club_championship_2024_2025-1LsW_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ CAHN FC vs Buriram United di Final ASEAN Club Championship 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/51/3135195/cahn_vs_psm_makassar-GsjL_large.jpg
Hasil CAHN vs PSM Makassar di Leg II Semifinal ASEAN Club Championship 2024-2025: Kalah 0-2, Juku Eja Gagal ke Final!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/11/1652311/donald-trump-raih-fifa-peace-prize-di-acara-drawing-piala-dunia-2026-duk.webp
Donald Trump Raih FIFA Peace Prize di Acara Drawing Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2018/04/20/world_cup_afp.jpg
Link Live Streaming Drawing Piala Dunia 2026: Saksikan Pembagian Grup 48 Tim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement