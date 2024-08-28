Kisah Striker Borneo FC Leo Gaucho yang Cetak Gol Indah ke Gawang Lion City Sailors FC, hingga Masuk Nominasi Gol Terbaik

KISAH striker Borneo FC, Leo Gaucho, yang cetak gol indah ke gawang Lion City Sailors FC menarik diulas. Sebab, gol indahnya itu sampai masuk nominasi gol terbaik ASEAN Club Championship 2024-2025.

Ya, Leo Gaucho mencetak menjadi sorotan dalam laga pertama fase grup ACC 2024-2025. Pemain asal Brasil itu sukses mencetak dua gol dalam kemenangan Borneo FC atas Lion City Sailors FC 3-0, Kamis 22 Agustus 2024.

Satu gol Pesut Etam -julukan Borneo FC- lainnya dicetak oleh Berguinho. Kemenangan ini membuat Borneo FC memuncaki klasemen sementara Grup B ACC 2024-2025.

Usai pertandingan, salah satu gol Leo Gaucho masuk nominasi gol terbaik di matchday pertama ASEAN Club Championship 2024-2025. Gol yang masuk nominasi adalah gol kedua, yang mana dicetak Gaucho lewat tendangan cungkil.

"Improvisasi terbaik di Borneo saat Leo Gaucho mengobrak-abrik pertahanan Singa City Sailors, berlari ke depan gawang dan, dengan kiper dan pemain bertahan yang menghalanginya, mencetak gol dengan tendangan keras dari tepi kotak penalti untuk mengunci kemenangan 3-0," tulis laman resmi ACC 2024-2025, dikutip Rabu (28/8/2024).