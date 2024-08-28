Kunci Sukses PSIS Semarang Ukir Tren Positif di Liga 1 2024-2025 Versi Gali Freitas

MAGELANG – PSIS Semarang ukir tren positif di Liga 1 2024-2025. Penyerang PSIS Semarang, Gali Freitas, pun membeberkan kunci kesuksesan timnya usai menumbangkan PSBS Biak Numfor 1-0 di pekan ketiga Liga 1 2024-2025.

PSIS Semarang sukses mengalahkan PSBS Biak Numfor di Stadion Moch Soebroto, Magelang, Jawa Tengah pada Jumat 23 Agustus 2024. Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- menang lewat gol tunggal Gali Freitas (71').

Kemenangan ini membuat PSIS Semarang belum terkalahkan dalam dua pertandingan terakhir. Sebelumnya, mereka sukses mengandaskan Persis Solo (1-0) dalam laga bertajuk Derby Jawa Tengah.

Usai pertandingan, Freitas mengatakan kunci kemenangan kontra PSBS Biak Numfor adalah kebersamaan. Menurutnya, gol yang dicetak olehnya merupakan bonus dari kebersamaan itu.

"Kebersamaan itu sangat indah. Kebahagiaan akan selalu datang di tengah kebersamaan. Apa pun itu lakukanlah bersama-sama. Hidup ceria dan bahagia ketika senyum bersama. Gol pertama musim ini. Terima kasih Tuhan,” kata Freitas, dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Rabu (28/8/2024).

"Senang bisa mencetak gol. PSBS adalah tim yang kuat, tapi kita harus tetap fokus dan kita berjuang bersama-sama untuk hasil yang bagus,” sambungnya.