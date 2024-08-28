Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Reaksi Ryo Matsumura Usai Jadi Pahlawan Kemenangan Persija Jakarta atas Persis Solo 2-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |02:29 WIB
Reaksi Ryo Matsumura Usai Jadi Pahlawan Kemenangan Persija Jakarta atas Persis Solo 2-1
Ryo Matsumura kala membela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

REAKSI Ryo Matsumura usai jadi pahlawan kemenangan Persija Jakarta atas Persis Solo di pekan ke-3 Liga 1 2024-2025 curi perhatian. Diketahui, Persija menang tipis dengan skor 2-1 dalam laga itu.

Ya. Persija Jakarta berhasil menundukkan Persis Solo 2-1 di pekan ketiga Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta pada Sabtu 24 Agustus 2024.

Ryo Matsumura

Dua gol untuk Macan Kemayoran dicatatkan oleh Ryo Matsumura (62’, 74’). Adapun, Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- sempat unggul lebih dulu via tendangan penalti Moussa Sidibe (56’ (P)).

Usai pertandingan, Ryo mengakui Persija Jakarta harus bersusah payah mengalahkan Persis Solo. Pemain asal Jepang itu mengatakan, Laskar Sambernyawa bermain solid sepanjang pertandingan.

Halaman:
1 2
      
