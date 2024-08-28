Kisah Pemain Burundi Christophe Nduwarugira, Gabung Borneo FC karena Terpukau dengan Kualitas Timnas Indonesia

KISAH pemain Timnas Burundi, Christophe Nduwarugira, yang gabung Borneo FC karena terpukau dengan kualitas Timnas Indonesia menarik diulas. Dia menyatakan hal ini saat membeberkan alasan memilih bermain di Liga 1 2024-2025.

Ya, diketahui Nduwarugira yang pernah menantang langsung Timnas Indonesia. Gelandang berusia 30 tahun ini pernah membela Timnas Burundi melawan Timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday pada Maret 2023.

Burundi menghadapi skuad Garuda sebanyak dua kali, dengan menelan kekalahan 1-3 dan imbang 2-2. Dari dua laga itu, Nduwarugira mengaku terpukau dengan performa dari Timnas Indonesia.

“Tahun lalu saat bermain melawan Timnas Indonesia bersama Timnas (Burundi), pada pertandingan pertama kami kalah, namun pada pertandingan kedua kami imbang,” kata Nduwarugira dalam kanal Youtube Borneo FC, dikutip Rabu (28/8/2024).

“Di laga pertama kami kalah, saya berkata bahwa bola itu bundar jadi semua bisa terjadi. Saya bilang bahwa Indonesia tidak akan bermain santai. Mereka akan memainkan cara sepakbola yang terbaik, mereka punya kapasitas permainan yang bagus,” lanjutnya.

“Indonesia memiliki pemain yang bagus dan mereka akan memainkan sepakbola yang terbaik dan saya melihat hal itu sendiri dengan mata saya. Saya kagum akan hal itu,” ungkap dia.