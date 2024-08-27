Timnas Arab Saudi Umumkan 31 Pemain Jelang Hadapi Timnas Indonesia: Ada Rekan Setim Cristiano Ronaldo!

FEDERASI Sepakbola Arab Saudi (SAFF) resmi mengumumkan 31 pemain yang akan diikutsertakan untuk dua pertandingan pertama di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Arab Saudi diketahui akan berhadapan dengan Timnas Indonesia dan Timnas China.

Pengumuman itu disampaikan melalui akun resmi X Timnas Arab Saudi (@SaudiNT_EN), Selasa (27/8/2024). Di antara daftar pemain yang diumumkan, ada beberapa rekan Cristiano Ronaldo di Al-Nassr.

Di antaranya Raghid Najjar (penjaga gawang), Ali Lajami (bek), Sultan Alghannam (bek), Abdullah Al-Khaibari (gelandang), Mukhtar Ali (gelandang), Mohammed Maran (penyerang), dan Abdulrahman Ghareeb (penyerang).

“Roberto Mancini telah mengumumkan skuadnya untuk pertandingan mendatang melawan Indonesia dan China,” tulis akun X Timnas Arab Saudi, dikutip pada Selasa (27/8/2024).

Timnas Arab Saudi diketahui akan berhadapan dengan Indonesia dan China di dua pertandingan pertama Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga melawan Skuad Garuda akan berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah pada 5 September 2024.