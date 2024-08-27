Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Arab Saudi Umumkan 31 Pemain Jelang Hadapi Timnas Indonesia: Ada Rekan Setim Cristiano Ronaldo!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |18:39 WIB
Timnas Arab Saudi Umumkan 31 Pemain Jelang Hadapi Timnas Indonesia: Ada Rekan Setim Cristiano Ronaldo!
Timnas Arab Saudi mengumumkan 31 pemain jelang lawan Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@mrmancini10)
A
A
A

FEDERASI Sepakbola Arab Saudi (SAFF) resmi mengumumkan 31 pemain yang akan diikutsertakan untuk dua pertandingan pertama di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Arab Saudi diketahui akan berhadapan dengan Timnas Indonesia dan Timnas China.

Pengumuman itu disampaikan melalui akun resmi X Timnas Arab Saudi (@SaudiNT_EN), Selasa (27/8/2024). Di antara daftar pemain yang diumumkan, ada beberapa rekan Cristiano Ronaldo di Al-Nassr.

Timnas Arab Saudi

Di antaranya Raghid Najjar (penjaga gawang), Ali Lajami (bek), Sultan Alghannam (bek), Abdullah Al-Khaibari (gelandang), Mukhtar Ali (gelandang), Mohammed Maran (penyerang), dan Abdulrahman Ghareeb (penyerang).

“Roberto Mancini telah mengumumkan skuadnya untuk pertandingan mendatang melawan Indonesia dan China,” tulis akun X Timnas Arab Saudi, dikutip pada Selasa (27/8/2024).

Timnas Arab Saudi diketahui akan berhadapan dengan Indonesia dan China di dua pertandingan pertama Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga melawan Skuad Garuda akan berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah pada 5 September 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/51/1651793/koi-koni-dan-kemenpora-solid-hadapi-sea-games-2025-dukung-atlet-penuhi-target-medali-tnb.webp
KOI, KONI dan Kemenpora Solid Hadapi SEA Games 2025: Dukung Atlet Penuhi Target Medali
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/17/pelatih_arsenal_mikel_arteta_foto_arsenal.jpg
Arteta Berpotensi Hengkang Usai Bawa Arsenal Juara, Barcelona Jadi Tujuan Utama?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement