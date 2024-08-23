Harga Tiket Timnas Arab Saudi vs Timnas Indonesia Resmi Dirilis, Cristiano Ronaldo Nonton?

HARGA tiket Timnas Arab Saudi vs Timnas Indonesia resmi dirilis. Mengutip dari laman webook.com, harga tiket dibanderol dari 10 hingga 500 riyal Arab Saudi atau sekira Rp41.700 ribu hingga Rp2,08 juta.

Sementara untuk fans Timnas Indonesia yang ingin menonton, disediakan tempat di kategori 3 dan 4. Harga tiket di kategori 4 dan 3 dibanderol 10 hingga 15 riyal Arab Saudi atau setara Rp41.700 hingga Rp62.000.

Untuk kategori rendah, harga tiket ini termasuk murah. Bandingkan saat Timnas Indonesia menjamu Australia di matchday kedua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 10 September 2024 pukul 19.00 WIB, yang mana tiket termurah dilepas di harga Rp250.000.

Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah megabintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo, bakal menyaksikan laga Arab Saudi vs Timnas Indonesia yang dilangsungkan di King Abdullah Sports City Stadium pada Jumat, 1 September 2024 pukul 01.00 WIB?

Potensi Cristiano Ronaldo menyaksikan laga Arab Saudi vs Timnas Indonesia cukup besar. Pertama, Cristiano Ronaldo belum tentu ambil bagian saat Portugal menjamu Kroasia dan Skotlandia di UEFA Nations League A 2024-2025 pada 6 dan 9 September 2024.

Faktor kedua adalah, laga Arab Saudi vs Timnas Indonesia digelar di Kota Riyadh, Arab Saudi. Kebetulan, markas Al Nassr juga berada di Kota Riyadh, sehingga Cristiano Ronaldo tak memerlukan waktu banyak untuk datang ke stadion.