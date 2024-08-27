Calon Pemain Timnas Indonesia Jairo Riedewald Satu Tim dengan Eks 2 Personel Tottenham Hotspur di Royal Antwerp FC!

CALON pemain Timnas Indonesia, Jairo Riedewald, satu tim dengan 2 eks personel Tottenham Hotspur di Royal Antwerp FC. Dua pemain yang dimaksud adalah Toby Alderweireld dan Vincent Janssen.

Toby Alderweireld pernah enam tahun (2015-2021) membela Tottenham Hotspur. Dalam periode tersebut, eks bek Timnas Belgia ini mencatatkan sembilan gol dan lima assist dari 236 pertandingan.

(Toby Alderweireld pernah lima tahun memperkuat Tottenham Hotspur)

Berkat bantuan Toby Alderweireld, Tottenham Hotspur beberapa kali finis empat besar di Liga Inggris. Bahkan pada 2018-2019, Toby Alderweireld mengantarkan The Lilywhites lolsos ke final Liga Champions.

Sayangnya di partai puncak, Tottenham Hotspur kalah 0-2 dari Liverpool. Dalam laga tersebut, Toby Alderweireld bermain sebagai starter dan full 90 menit.

Bagaimana dengan Vincent Janssen? Ia hanya satu musim membela Tottenham Hotspur pada musim panas 2016. Ia diboyong setelah tampil menggila bersama AZ Alkmaar, yakni mengemas 27 gol dari 34 laga Liga 1 Belanda 2015-2016.

Lantas, kenapa karier Vincent Janssen hanya berjalan singkat? Penyerang berpaspor Belanda ini merasa jengah karena hanya menjadi pelapis Harry Kane di Tottenham Hotspur.