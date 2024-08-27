Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs India U-17 Jilid II Malam Ini

Berikut jadwal Timnas Indonesia U-17 vs India U-17 jilid ll malam nanti (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs India U-17 bisa Anda lihat di akhir artikel. Ini akan menjadi pertandingan uji coba kedua Timnas Indonesia U-17 vs India U-17.

Timnas Indonesia U-17 berhasil meraih kemenangan pada pertemuan pertama kontra India U-17, Minggu 25 Agustus kemarin. Skuad Garuda Muda menang meyakinkan dengan skor akhir 3-1.

Tiga gol kemenangan Timnas Indonesia U-17 ke gawang India U-17 pada laga uji coba pertama dicetak oleh Evandra Florasta (P 13’), Fandi Ahmad (50’), dan Mierza Firjatullah (62’). Sementara itu, satu gol India U-17 disumbang Levis Zanminlun pada menit ke-52.

Malam nanti, kedua tim dijadwalkan kembali berhadapan di Bali United Training Center, Gianyar. Laga Timnas Indonesia U-17 vs India U-17 akan dimulai pada pukul 19.00 WIB.

Ketum PSSI, Erick Thohir mengingatkan para penggawa Timnas Indonesia U-17 agar tidak berpuas diri dengan kemenangan di laga pertama. Meski demikian, ia juga tetap memberikan apresiasi penampilan Mierza Firjatullah dan rekan-rekan.